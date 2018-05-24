Неизвестный на заправке украл бутерброды и пиво, а потом напал на продавца
24 мая 2018 г., 15:43
На автозаправочной станции в Йыхви произошла кража с нападением на продавца, который попытался ей воспрепятствовать, передает Rus.ERR.
Инцидент произошел 23 мая на АЗС на Раквереской улице в Йыхви, сообщила в четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Мужчина вошел в павильон автозаправочной станции, украл бутерброды и пиво, а затем напал на 31-летнего продавца, который пытался ему помешать.