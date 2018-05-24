чт, 24.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
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  • Неизвестный на заправке украл бутерброды и пиво, а потом напал на продавца

Неизвестный на заправке украл бутерброды и пиво, а потом напал на продавца

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Магазин на заправке. Фото иллюстративное.

ФОТО: Andres Haabu

На автозаправочной станции в Йыхви произошла кража с нападением на продавца, который попытался ей воспрепятствовать, передает Rus.ERR.

Инцидент произошел 23 мая на АЗС на Раквереской улице в Йыхви, сообщила в четверг пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Мужчина вошел в павильон автозаправочной станции, украл бутерброды и пиво, а затем напал на 31-летнего продавца, который пытался ему помешать.

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