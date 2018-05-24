Читатель: невозможно ездить из-за припаркованных на проезжей части машин

«В Тарту у дома по Анне, 38, стало совсем невозможно ездить без препятствий: раньше парковались только с одной стороны и машин было мало, но после постройки еще одного дома напротив машин стало больше, и все они стоят на проезжей части. Мало того, что легковые машины стоят, так еще и грузовик, а с недавнего времени стали парковаться с обеих сторон. Я написал в управу города Тарту и даже фото отправлял, но не получил никакого ответа», - пишет в редакцию Rus.Postimees Игорь из Тарту.
Отвечает главный специалист службы организации дорожного движения Ахто Мехо:
Если судить по снимкам, то речь идет об участке дороги перед домом по адресу Анне, 37, где парковка не регулируется средствами организации дорожного движения. В этом месте действует ограничение скорости 30 км/ч. При парковке водитель должен руководствоваться требованиями Закона о дорожном движении.
Первая часть 20 статьи закона гласит, что водителям запрещается останавливать или парковать транспортное средство таким образом, что оно может перекрыть движение других транспортных средств на въездах во дворы, гаражи, жилые зоны и на прилегающие к дороге территории и на выездах с них, а также водитель не должен препятствовать движению пешеходов на пешеходных переходах и перекрестках в направлении тротуаров.
Согласно пункту пятому второй части статьи 21, запрещается остановка транспортных средств в местах, где остановившееся транспортное средство делает невозможным движение других транспортных средств или создает помехи движению пешеходов.
Ширина проезжей части перед Анне, 37, - 7,5 м. На фото видно, что машины припаркованы на участке дороги со стороны Анне, 37. В случае корректной парковки на проезжей части останутся свободными 5,5 м, что достаточно для движения в двух направлениях. Если автомобили паркуют по обеим сторонам дороги, то для двунаправленного движения не остается места. Кроме того, в условиях города нередки ситуации, когда приходится останавливаться за припаркованной машиной, чтобы пропустить едущий навстречу автомобиль. Если плотность движения невелика, одиночные припаркованные автомобили существенно не препятствуют движению.
Мы еще раз оценим движение и условия парковки на улице Анне и при необходимости запретим парковку на одной из сторон.