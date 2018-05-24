Читатель: невозможно ездить из-за припаркованных на проезжей части машин

«В Тарту у дома по Анне, 38, стало совсем невозможно ездить без препятствий: раньше парковались только с одной стороны и машин было мало, но после постройки еще одного дома напротив машин стало больше, и все они стоят на проезжей части. Мало того, что легковые машины стоят, так еще и грузовик, а с недавнего времени стали парковаться с обеих сторон. Я написал в управу города Тарту и даже фото отправлял, но не получил никакого ответа», - пишет в редакцию Rus.Postimees Игорь из Тарту.