Торопитесь - в Испании началась масштабная распродажа недвижимости

В преддверии летнего сезона 2018 года испанский банковский конгломерат Bankia запустил специальную акцию, предусматривающую снижение цен на более чем две тысячи объектов недвижимости, находящихся в собственности банка. Об этом сообщает Dom.lenta.ru со ссылкой на новостной ресурс Noticia.ru.