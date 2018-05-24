чт, 24.05.2018
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  • Торопитесь - в Испании началась масштабная распродажа недвижимости

Торопитесь - в Испании началась масштабная распродажа недвижимости

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Дома в Жироне. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Emilio Morenatti / AP / Scanpix

В преддверии летнего сезона 2018 года испанский банковский конгломерат Bankia запустил специальную акцию, предусматривающую снижение цен на более чем две тысячи объектов недвижимости, находящихся в собственности банка. Об этом сообщает Dom.lenta.ru со ссылкой на новостной ресурс Noticia.ru.

В ряде случаев скидки достигают 40 процентов, распродажа продлится до конца июня. Предполагается, что лоты будут реализованы с помощью посредника — риелторской компании Haya Real Estate.

Предлагаемое покупателям жилье расположено в разных регионах Испании, преимущественно в столицах провинций. Более 600 объектов сконцентрировано в Валенсийском сообществе, порядка 500 — в Каталонии, почти 200 — в Андалусии и столько же в Кастилии-Ла-Манче.

Самый дешевый дом продается в одном из поселков провинции Альбасете по цене пять тысяч евро.

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