чт, 24.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Что делать, если сосед курит на балконе, а дым попадает в другие квартиры?

Что делать, если сосед курит на балконе, а дым попадает в другие квартиры?

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: flickr.com

«Потеплело, и я держу окно своей спальни открытым. Однако моему соседу нравится курить на балконе, и дым попадает в мое окно. Что я должна предпринять и как запретить соседу курить на балконе?» - спрашивает читательница портала Kodu.  

Отвечает член правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди:

«Тема курения и его вредного воздействия на соседей становится все более актуальной. Закон не запрещает владельцу квартиры курить у себя дома или на балконе, однако важно иметь в виду, что от курения соседа не должны страдать другие люди.

Закон о вещном праве регулирует взаимоотношения двух собственников и требует, чтобы действия одного собственника не влияли на возможность использования другим собственником своей недвижимой вещи.

Поскольку речь идет о жилом помещении, предполагается, что действия на балконе одной квартиры не должны ухудшать качество жизни в соседнем жилом помещении. Табачный дым, проникая в жилище, существенно уменьшает допустимый комфорт.

На основании Закона о квартирной собственности, владелец квартиры должен воздерживаться от действий, которые причиняют ущерб другим собственникам.

Таким образом, один собственник имеет право просить соседа прекратить курить на балконе. Я убежден, что разумные люди смогут понять друг друга и прийти к соглашению, не доводя дело до судебных разбирательств».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ