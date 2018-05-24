Что делать, если сосед курит на балконе, а дым попадает в другие квартиры?

Отвечает член правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди:

«Тема курения и его вредного воздействия на соседей становится все более актуальной. Закон не запрещает владельцу квартиры курить у себя дома или на балконе, однако важно иметь в виду, что от курения соседа не должны страдать другие люди.

Закон о вещном праве регулирует взаимоотношения двух собственников и требует, чтобы действия одного собственника не влияли на возможность использования другим собственником своей недвижимой вещи.

Поскольку речь идет о жилом помещении, предполагается, что действия на балконе одной квартиры не должны ухудшать качество жизни в соседнем жилом помещении. Табачный дым, проникая в жилище, существенно уменьшает допустимый комфорт.

На основании Закона о квартирной собственности, владелец квартиры должен воздерживаться от действий, которые причиняют ущерб другим собственникам.