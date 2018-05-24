Ведущий партнер адвокатского бюро Ellex Raidla и член совета Инспекции по защите данных Антс Нымпер пояснил, что GDPR (General Data Protection Regulation) касается всех людей, предприятий, учреждений и организаций, сталкивающихся с личными данными, поскольку содержит нормы прямого действия в отношении обработки таких данных в Европейском союзе. Наряду с внутригосударственными правоприменительными актами Эстонии он заменит нынешний Закон о защите личных данных.

Законодательство Эстонии, впрочем, не полностью готово к внедрению GDPR: на сегодня некоторые законы еще не приведены в соответствие с основными принципами GDPR. «Хотя Рийгикогу, вероятно, примет новый соответствующий принципам GDPR Закон о защите личных данных 30 мая и в июне он вступит в силу, предприятия и организации страны должны соблюдать требования GDPR уже с 25 мая», - сказал Нымпер.

Рийгикогу также должен принять Закон о применении закона о защите личных данных, который внесет изменения еще примерно в сотню действующих в Эстонии правовых актов, затрагивающих тему защиты личных данных. Закон о применении закона о защите личных данных еще только разрабатывается и Рийгикогу, предположительно, примут его предстоящим летом.

По словам Нымпера, аналогичная ситуация сложилась также в Латвии и Литве, где местные законы о защите личных данных находятся в разработке и, вероятно, будут приняты до Иванова дня.

Адвокат пояснил, что в связи с GDPR следует помнить, что установленные постановлением правила являются не рекомендацией, а требованием, за нарушение которого на предприятие может быть наложен крупный денежный штраф.

«Соблюдение GDPR обязательно для всех предприятий, которые каким-либо образом работают с личными данными, в т.ч. с личными данными своих работников. Причем недостаточно, если предприятие просто устанавливает формальные требования обработки личных данных – следует обеспечить активное соблюдение GDPR. Это значит, что предприятие должно обладать полным обзором того, что происходит в нем в связи с обработкой личных данных. К исполнению требований GDPR следует отнестись со всей серьезностью: потенциальный размер штрафа может достигать 20 миллионов евро или до 4% оборота допустившего нарушение предприятия, хотя назначение максимальных штрафов и маловероятно», - рассказал Нымпер.

Советник Ellex Raidla Энекен Тикк добавила, что в любом случае с пятницы предприятиям и учреждениям следует быть готовым к тому, чтобы по требованию людей выдавать им информацию о составе их обрабатываемых личных данных, целях обработки и об их точном содержании. Также можно предполагать, что будут осуществляться запросы в отношении политики конфиденциальности и условий использования сайтов, приведенных в соответствие GDPR.

«Хотя реагировать на такие запросы следует без необоснованных задержек, GDPR позволяет отвечать на запросы в течение месяца. За это время опоздавшие с внедрением GDPR учреждения могут пополнить необходимую документацию. GDPR требует, чтобы получившие запрос предприятия или организации помогали лицу в реализации его прав. Поэтому важно, чтобы обслуживающий клиентов персонал, пресс-секретари и руководители были готовы принимать ходатайства субъектов личных данных и предоставлять начальную информацию об обработке таких данных. Даже если полное решение в связи с GDPR еще находится в разработке, завтра, обязательно должны быть готовы основные вещи», - рассказала Тикк.

Для обычных людей вступление GDPR в силу означает, что предприятия Европейского союза больше не могут рассылать прямую рекламу и предложения по электронной почте и SMS тем, кто явным образом не предоставил на это согласие. Также юридическим и физическим лицам должна быть предоставлена возможность в любое время отказаться от получения материалов прямого маркетинга. Запрещены все потребительские игры, в ходе которых у участников спрашивают, например, контактные данные друзей. Обработка данных частных лиц допускается только, если предприятие в простой и понятной форме запрашивает на это разрешение.