Больше эстонцев засоряют природу пластиком только в Ирландии и Люксембурге

В Евросоюзе производят 15,8 млн тонн пластиковых отходов в год, т.е. в среднем 31 кг на гражданина. Меньше всего пластика выбрасывают болгары – 14 кг в год на гражданина.

Несмотря на усилия стран ЕС в последние годы ограничить производство пластиковых отходов не удалось. Евросоюз поставил себе целью к 2020 году повторно использовать 55% пластика, в связи с чем ведется активная борьба с пластиком одноразового использования, который попадает в море и другие водоемы и угрожает рыбам и морским обитателям.

“Морской мусор – одна из самых больших опасностей, угрожающих мировому океану, поскольку достать попавший в море мусор практически невозможно. Кроме того, мусор разлагается в море на мелкие частицы, которые попадают в морских обитателей, а оттуда на наш стол”, - прокомментировал заведующий отделом морской экологии Министерства окружающей среды Рене Рейснер.

Согласно прогнозу Всемирного экономического форума, если нынешняя тенденция сохранится, к 2050 году в океанах будет больше пластика, чем рыбы. В основном источником проблемы являются пластиковые изделия одноразового пользования – пакеты, соломинки для питья, цветные пластиковые бутылки, стаканчики для кофе и крышки для них, а также раличные столовые приборы и пищевые упаковки.

На попадающем в море мусоре была сосредоточена и прошедшая в декабре в Кении ассамблея ООН по окружающей среде. Ее президент, эстонский министр окружающей среды Сийм Кийслер заявил, что зрелище мусорных островов в мировом океане таково, что мы вряд ли хотели бы увидеть подобное в Балтийском море.

“Они возникают быстрее, чем кто-то успевает уследить, - прокомментировал Кийслер, добавив, что во избежание столь масштабного засорения необходимо видеть более широкую картину. – Одно дело – наше экологичное поведение, но необходимо уменьшить и возникновение пластиковых отходов”.

Для борьбы с одноразовым пластиком Брюссель планирует ввести соответствующие акцизы и модернизировать производство пластика и его переработку, инвестировав в отрасль 350 миллионов евро.

По словам вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, Брюссель ставит себе целью ограничение использования таких пластиковых изделий, на производство и использование которых уходит пять минут, а на разложение его в природе 500 лет. Евросоюз также планирует значительно уменьшить использование пакетов – с 90 пакетов на человека в год до 45.

В качестве одного из решений рассматривается, например, установка кранов с питьевой водой на улицах, что уменьшило бы спрос на бутилированную воду. По примеру Великобритании планируется также запретить использование микропластика в косметических изделиях и продажу таких изделий.

Британский премьер-министр Тереза Мэй в последние годы активно боролась с пластиковыми отходами и планирует ввести с 2019 года запрет на продажу ватных палочек, пластиковых соломинок и другие пластиковых изделия одноразового пользования.

К решительным шагам и проведению реформ подталкивает Евросоюз и решение Китая, согласно которому эта страна больше не будет экспортировать пластиковые отходы. Поскольку сжигание отходов или их захоронение не является приемлемым для Евросоюза решением проблемы пластиковых отходов, решено двигаться дальше в направлении вторичного использования.

4-5 июня в Таллинне пройдет представительный годовой форум по стратегии Балтийского моря, на котором будут искать решения экологических проблем Балтийского моря, а также будут затронуты вопросы объединения балтийского региона и увеличения его благополучия.