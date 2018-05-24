Дмитрий Рогозин. ФОТО: Sergey Guneev/Sputnik

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит госкорпорацию «Роскосмос». По данным СМИ, само федеральное космическое агентство при этом будет превращено в ракетно-космический холдинг.

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», - сказал Рогозин в ответ на предложение президента России Владимира Путина занять пост.

О том, что Рогозину будет предложено возглавить «Роскосмос», СМИ со ссылкой на источники сообщили еще в середине мая. Сообщалось, что саму госкорпорацию планируется радикально реорганизовать, создав на ее основе ракетно-космический холдинг.

Как писал «Коммерсант», помимо традиционных направлений (спутнико- и ракетостроение) «Роскосмос» также начнет курировать работу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (средства авиационного поражения и торпедное вооружение) и концерна ВКО «Алмаз-Антей» (системы противовоздушной и противоракетной обороны).

«Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина: в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать», - цитировал РБК анонимного собеседника, близкого к Кремлю.

Источник издания в минобороны заявил, что готовящееся назначение Рогозина связано с тем, что «президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК».

Скандалы и замены

В качестве вице-премьера Рогозин курировал военно-промышленный комплекс и, в частности, отвечал за строительство космодрома «Восточный», которое сопровождалось коррупционными скандалами и забастовками рабочих.

Первый запуск с космодрома переносили несколько раз, в 2015-м это сделал лично президент. Весной 2016 года запуск «Союза-2.1А» был отложен из-за неполадок в системе управления ракеты-носителя, после чего президент России Владимир Путин объявил Рогозину выговор.

За время, что Рогозин курировал космическую отрасль, девять запусков российских ракет-носителей закончились неудачами.

В новом правительстве место Рогозина займет бывший заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Его назначение, по мнению политолога Дмитрия Орешкина, связано с тем, что в правительстве понадобились технократы: «Тут такая здравая логика - нужен просто человек, который управляет конкретным направлением, ставит задачи и добивается их исполнения, а вовсе не занимается политикой», - считает он.

Бывший глава «Роскосмоса» Игорь Комаров занимал эту должность с января 2015 года. По данным «Коммерсанта», его уход связан с системным конфликтом между администрацией корпорации и коллегией Военно-промышленной комиссии.