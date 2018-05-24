Путешествие с ребенком может закончиться задержанием

Министерство иностранных дел советует при поездке с ребенком, выяснить в представительстве на месте назначения, какие документы требует от путешествующих местная пограничная служба.

Поскольку во многих странах при поездке с ребенком только одного родителя требуется иметь при себе согласие второго родителя, министерство советует запастись либо простым письменным согласием родителя, либо оформить доказывающий согласие документ у нотариуса. «Все зависит от требования посещаемых или проходящих через маршрут поездки стран, - говорится на странице МИДа.

Например, на страницах министерств иностранных дел США, Канады и Южно-Африканской республики есть требование или настойчивое пожелание путешествующему с ребенком родителю иметь письменную доверенность или согласие второго родителя, чтобы исключить угрозу внутрисемейного похищения ребенка.

Мать двух несовершеннолетних детей Ирья имеет неоднократный опыт задержания в зарубежных аэропортах, поскольку она путешествовала с детьми без второго родителя. «Имя (общая с ребенком фамилия – ред.) тут не важно», - сказала она, добавив, что и в случае общей фамилии при путешествии без отца детей требовалось согласие второго родителя.

За границей могут возникнуть проблемы

Ирья удивляется, что в Эстонии согласия второго родителя не просят. Они были всей семьей на паспортном контроле в Таллиннском аэропорту, поскольку выезжали за пределы шенгена на британские острова. «Я и младший ребенок были у одного чиновника, а бойфренд со старшим ребенком у второго чиновника, и у каждого - ребенок с другой фамилией», - описала они.

Если спутник Ирьи вместе со старшим, 15-летним ребенком, прошел проверку без вопросов, то ее с младшим ребенком остановили и поинтересовались, кем она ему приходится. Услышав ответ, что матерью, у нее попросили доказательств.

«Я, конечно, слегка на это разозлилась в том смысле, что если бы фамилия былы одинаковой, то я могла бы пройти?» - описала она случившееся.

«Я была смущена скорее тем, что одного моего ребенка задержали, но не потому, что я везла его одна, а из-за фамилии. А второго без вопросов пропустили: по сути - с чужим человеком. Мы оба могли заниматься похищением детей, а кто какую фамилию носит, неважно», - злится Ирья.

Поскольку, по словам руководителя таллиннского погранпункта Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, в эстонской практике не было такого, чтобы ребенка увозили из страны вопреки желанию второго родителя, поэтому здесь через границу пропускают и путешествующих в одиночку с детьми родителей.

Лишь в том случае, если суд наложил ограничение на родителя, ему не позволят уехать с ребенком из страны. Кроме того, для проверки при выезде из Эстонии задерживают лишь тех родителей, у которых разные фамилии с ребенком, как это и произошло с Ирьей.