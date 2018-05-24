Путешествие с ребенком может закончиться задержанием

Многим может не прийти в голову, что при поездке с ребенком нужно иметь при себе письменное согласие второго родителя. Это необходимо и в том случае, если мать и отец растят ребенка совместно, но сопровождает его только один из них, пишет Postimees.
Министерство иностранных дел советует при поездке с ребенком, выяснить в представительстве на месте назначения, какие документы требует от путешествующих местная пограничная служба.
Поскольку во многих странах при поездке с ребенком только одного родителя требуется иметь при себе согласие второго родителя, министерство советует запастись либо простым письменным согласием родителя, либо оформить доказывающий согласие документ у нотариуса. «Все зависит от требования посещаемых или проходящих через маршрут поездки стран, - говорится на странице МИДа.
Например, на страницах министерств иностранных дел США, Канады и Южно-Африканской республики есть требование или настойчивое пожелание путешествующему с ребенком родителю иметь письменную доверенность или согласие второго родителя, чтобы исключить угрозу внутрисемейного похищения ребенка.
Мать двух несовершеннолетних детей Ирья имеет неоднократный опыт задержания в зарубежных аэропортах, поскольку она путешествовала с детьми без второго родителя. «Имя (общая с ребенком фамилия – ред.) тут не важно», - сказала она, добавив, что и в случае общей фамилии при путешествии без отца детей требовалось согласие второго родителя.
За границей могут возникнуть проблемы
Ирья удивляется, что в Эстонии согласия второго родителя не просят. Они были всей семьей на паспортном контроле в Таллиннском аэропорту, поскольку выезжали за пределы шенгена на британские острова. «Я и младший ребенок были у одного чиновника, а бойфренд со старшим ребенком у второго чиновника, и у каждого - ребенок с другой фамилией», - описала они.
Если спутник Ирьи вместе со старшим, 15-летним ребенком, прошел проверку без вопросов, то ее с младшим ребенком остановили и поинтересовались, кем она ему приходится. Услышав ответ, что матерью, у нее попросили доказательств.
«Я, конечно, слегка на это разозлилась в том смысле, что если бы фамилия былы одинаковой, то я могла бы пройти?» - описала она случившееся.
«Я была смущена скорее тем, что одного моего ребенка задержали, но не потому, что я везла его одна, а из-за фамилии. А второго без вопросов пропустили: по сути - с чужим человеком. Мы оба могли заниматься похищением детей, а кто какую фамилию носит, неважно», - злится Ирья.
Поскольку, по словам руководителя таллиннского погранпункта Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, в эстонской практике не было такого, чтобы ребенка увозили из страны вопреки желанию второго родителя, поэтому здесь через границу пропускают и путешествующих в одиночку с детьми родителей.
Лишь в том случае, если суд наложил ограничение на родителя, ему не позволят уехать с ребенком из страны. Кроме того, для проверки при выезде из Эстонии задерживают лишь тех родителей, у которых разные фамилии с ребенком, как это и произошло с Ирьей.
По словам Ярва, проверяют всех выезжающих из Шенгенской зоны пассажиров и, в числе прочего, устанавливают, является ли путешествующий с ребенком человек его родителем. Если у ребенка и едущего с ним родителя разные фамилии, то, по словам Ярва, их задача установить наличие родственной связи. Для этого при пересечении границы нужно взять с собой свидетельство о рождении ребенка, или документ, доказывающий опекунство.
«Если ребенок путешествует с одним родителем, мы не требуем согласия второго родителя. Но если суд выдал официальное ограничение, которое не позволяет ребенку ехать с одним родителем, эта информация поступает к нам оперативно. Мы все проверяем и при необходимости препятствуем выезду из страны», - объяснил Ярва.
Опыт Ирьи показывает, что в зарубежных странах такое согласие все же требуется, и дело не столько в имени, сколько в факте, что ребенок едет только с одним родителем: «Это специфика Эстонии, у наших чиновников есть только фактор имени, в остальном мире имя роли не играет, все носят разные имена».
По словам советника по СМИ Министерства иностранных дел Арно Васка, до министерства доходила информация о множестве случаев с эстонцами, путешествовавших вдвоем с ребенком, которых задерживали за границей из-за того, что у них не было согласия второго родителя.
«Были случаи, когда из-за отсутствия согласия одного или обоих родителей ребенка и сопровождавшего его взрослого ссаживали с самолета, поезда или автобуса, поскольку выяснение обстоятельств требует у зарубежных властей времени», - сказал Васк.
Он добавил, что во избежание неприятностей стоит всегда оформлять согласие родителя или родителей, если ребенок едет, например, с бабушкой, другом семьи, учителем или другим, связанным с ним лицом.
«Если отправились в поездку без согласия и из-за этого за границей возникли проблемы, нужно сотрудничать с местными властями и выполнять их распоряжения», - объяснил Васк. Он добавил, что на месте могут помочь эстонские посольства, а при необходимости - и проконсультировать, как добыть денег на покупку новых билетов.
Что такое международное похищение детей?
По данным Министерства иностранных дел, международным похищением ребенка считается ситуация, при которой у родителя отобрали ребенка моложе 16 лет и увезли в другую страну, или ребенка удерживают за рубежом. Причем, чаще всего это делает второй родитель.
По эстонским законам, простая поездка в другую страну не является похищением ребенка. Но руководитель службы международного юридического сотрудничества Министерства юстиции Астрид Лаурендт-Ханиоя советует брать с собой письменное согласие второго родителя как в пределах Шенгена, так и - особенно! - в третьи страны.
«С проблемой похищения ребенка можно обратиться к нам, если один родитель без согласия другого увез ребенка для проживания в другой стране», - сказала она, добавив, что тем, что связано с поездками, они напрямую не занимаются.
До поездки
- Узнайте в посольстве страны назначения тамошние требования в отношении детей.
- Выясните, есть ли у транспортной фирмы отдельные требования в отношении детей.
- Возьмите письменное согласие второго родителя. В зависимости от страны, может потребоваться нотариально заверенный документ, переведенный на английский язык.
- Сделайте из регистра народонаселения распечатку на английском языке, в которой видны данные обоих родителей, имеющих право опеки.
Источник: reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine