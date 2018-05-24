МуПо не наказала бизнесмена на Porsche, наплевавшего на распоряжения инспектора

МуПо не приняла меры в отношении проигнорировавшего в Старом городе Таллинна распоряжения инспектора и проехавшего мимо него на Porsche бизнесмена и одного из основателей Фонда госреформ Яануса Отса.
По словам руководителя по связям с общественностью МуПо Меэли Хунт, МуПо верит, что постыдный пост – это достаточное наказание, а решение о дальнейшем наказании примет полиция.
«За данную оплошность его может наказать полиция. Там как проезд под запрещающий знак и езда с непристегнутым ремнем безопасности», - сказала Хунт.
Она добавила, что вступивший в перебранку с бизнесменом работник МуПо, на основании вызова, фиксировал неправильную парковку в Старом городе и спросил повернувшего на улицу водителя машины, есть ли у него специальное разрешение.
МуПо распространило на этой видео, на котором запечатлено, как бизнесмен Яанус Отс на своем Porsche Panamera повернул с улицы Вене на улицу Пюхавайму и хотя инспектор МуПо попытался помешать ему проехать, бизнесмен продолжил свой путь, сказав, что это его конституционное право.
МуПо не афишировали имя бизнесмена и скрыли его лица, а также номер машина на видео, но удалось узнать, что это Яанус Отс.
У Postimees не получилось взять комментарий у Отса. Он ответил на телефонный звонок, но сказал, что до следующей недели находится за границей и не может говорить.