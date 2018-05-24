В Силламяэ автомобиль сбил 11-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия

«Дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения и в силу возраста не всегда правильно воспринимают дорожную ситуацию в целом. Поэтому родителям следует еще раз поговорить с детьми на тему безопасности дорожного движения, обговорить поведение, договориться с ребенком о тех правилах, которые он должен соблюдать на дороге. Водители же должны быть предельно внимательными за рулем и не заниматься во время вождения сторонними делами, которые отвлекают от происходящего на дороге. Ведь тех нескольких секунд, во время которых вы просматриваете социальные сети, может не хватить, чтобы отреагировать на неожиданную ситуацию на дороге», - говорит аварийный полицейский патрульной службы Нарвского отделения полиции Райво Волощук.