Яна Тоом обратилась в ООН в защиту Татьяны Жданок

Депутат Европарламента Яна Тоом направила 24 мая в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, международные правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch и ARTICLE 19 запрос по делу бывшего депутата Европарламента, лидера Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяны Жданок.
В настоящее время она проходит по уголовному делу в связи с проведением в конце марта Вселатвийского родительского собрания — против перевода школьного образования на латышский язык. Организатором мероприятия выступил Русский союз Латвии.
В тексте запроса говорится, что в марте 2018 года Сейм Латвии проголосовал за реформу, согласно которой школам национальных меньшинств к 2020 году придется перевести преподавание большинства предметов на латышский язык. Участники упомянутой акции родителей посчитали, что латвийское государство лишило людей, принадлежащих к этническим и культурным меньшинствам, права использовать свой родной язык.
По данным Полиции государственной безопасности Латвии, во время Вселатвийского родительского собрания могла вестись «незаконная деятельность». Полиция решила начать уголовное расследование, в частности, за действия, подпадающие под статью раздела «Преступления против государства» Уголовного кодекса. Татьяну Жданок допросили в качестве подозреваемого. «Без сомнения, ее преследование является прямым следствием ее деятельности в качестве правозащитника», — написано в запросе.
Яна Тоом напоминает, что в Декларации ООН о правозащитниках сказано: каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, изучать, обсуждать, формировать мнение и придерживаться мнения о соблюдении всех прав человека и основных свобод, а также привлекать внимание общественности к этим вопросам.
«Есть веские основания полагать, что в отношении Татьяны Жданок Полиция безопасности нарушает принципы, изложенные в декларации. Я настоятельно призываю обратить ваше внимание на положение госпожи Жданок. Ваша публичная оценка действий латвийских властей — с точки зрения международных стандартов и наилучшей практики – бесценна», — обращается Яна Тоом к международным организациям.