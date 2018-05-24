Жертва Игоря Манга: "Он пошел в туалет, и я услышала странные звуки..."

Портал Elu24 связался с 33-летней Кади (имя изменено, настоящее известно редакции), которая согласилась рассказать свою историю.

"Я была в жизненном тупике, был эмоционально тяжелый период, - начала Кади. - Моя коллега знала контактный номер Манга, и я подумала, что сделаю у него натальную карту. Позвонила. Манг похвалил мой знак зодиака, сказал, что ему нравятся Рыбы". По словам Кади, Манг сказал, что женщины знака Рыб - таинственные, и порекомендовал ей позвонить ему примерно через месяц.

Спустя месяц ее натальная карта была готова, и Кади позвонила астрологу. Договорились встретиться в Ласнамяэ перед православной церковью. Это было зимой два года назад.

На встречу Манг взял с собой собаку. Астролог говорил Кади о вере и сказал, что ему нравится эта православная церковь. "Тогда мы направились в его квартиру неподалеку от церкви. Она была однокомнатная. Там были предметы искусства и книги по эзотерике", - вспоминает Кади.

"Мы сели в кресла друг напротив друга. Он начал анализировать мою натальную карту и разделил мое прошлое и будущее на семилетние периоды. Ничего из того, что он говорил, не было абсолютно точной информацией, - говорит Кади. - Ему, конечно, было несложно понять мою эмоциональную ситуацию и что у меня в жизни негладко. Он спросил, в отношениях ли я, и на мой ответ подтвердил, что да, видит неразбериху в этой сфере".

Затем, по ее словам, разговор перешел на темы йоги, болей в спине и чакр. "Он велел мне встать, чтобы раскачать мои чакры. Он сказал, что главная чакра, которая находится у женских половых органов, якобы заблокирована. Манг делал энергичные движения руками, издавал возгласы, так сказать, высвобождал энергию. Потом сказал, чтобы я легла на кровать, и он попробует раскрыть мои чакры. Я подумала, ладно, пусть попробует. Я подумала, что это рэйки (вид нетрадиционной медицины - ред.) или какая-то другая подобная деятельность. Он, так сказать, измерял мою энергию, двигая рукой и что-то бормоча. Иногда нажимал руками на ноги и плечи, как это делают массажисты. Сказал, чтобы я приняла полусидячее положение, и начал трогать мою спину. В какой-то момент его рука оказалась в моей интимной зоне. Он сказал, что это необходимо, потому что эту чакру необходимо очистить", - рассказала Кади.

По ее словам, все происходило быстро. "Испугавшись, я встала. Он пошел в туалет, и я услышала странные звуки, возможно, он мастурбировал, и из-под крана бежала вода".

На этом сеанс завершился. Кади надела куртку и ушла. "Вся ситуация была странной, и я чувствовала, что то, что он сделал, было недопустимо, но почему-то я не отреагировала на это достаточно конкретно. Не закричала и не возмутилась, мол, что он себе позволяет. Но я абсолютно точно не наслаждалась произошедшим".

"Такое дурацкое чувство было потом. Сеанс стоил около 40 евро, и гороскоп был абсолютно ни о чем. Меня трогал чужой человек, когда я была в уязвимом положении, и помощи или поддержки, которую я хотела найти, я не получила", - говорит Кади.