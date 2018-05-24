Прокуратура: эстонские бизнесмены нагрели государство на 700 000 евро

В Харьюском уездном суде сегодня продолжились начатые в январе заседания, в рамках которых трех предпринимателей обвиняются в мошенничестве с налогами. Сегодня в зале суда рассматривали письменные доказательства. Мужчины своей вины не признают, передает Postimees.

Согласно обвинению, три бизнесмена создали схему, как избегать уплаты налогов с помощью теневых фирм. Схема была такова: предприниматели Игорь Потапов и Олег Кебеков использовали для уклонения от уплаты налогов теневые фирмы Евгения Медведева.

Схема теневых фирм

Оптовая компания OÜ Registon, которой руководит Потапов, закупалась различными продуктами в зарубежных странах, но в бухгалтерии указывала, что покупала продукты у зарегистрированных в Эстонии предприятий. Но это были теневые фирмы, что позволяло Registon безосновательно списывать входной налог с оборота в 20 процентов.

По данным расследования, Registon OÜ с начала 2011 года до лета следующего года предоставила в налоговой декларации ложные данные, в результате чего государство осталось без более 451 700 евро, из них налог с оборота – более 301 000 евро.

Также предприятие Baltiautotrans и его руководитель Никита Медведев обвиняются в предоставлении неверных данных в налоговой декларации, в результате чего не были уплачены налоги на общую сумму в 281 995 евро.

Согласно обвинению, Baltiautotrans приобретал различные металлические изделия напрямую у находящегося в Латвии предприятия и перепродавал различным находящимся в Европе предприятиям, но в бухгалтерии указывались счета зарегистрированных в Эстонии теневых фирм. Это также позволяло Baltiautotrans безосновательно списывать входной налог с оборота.

Теневые фирмы, счета которых использовали Registon и Baltiautotrans, в своб очередь находились под контролем Евгений Медведева.