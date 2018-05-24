Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

"К сожалению, учитывая ту злость и открытую враждебность, с которыми были сделаны ваши последние заявления, мне кажется неуместным проводить эти переговоры", - говорится в документе.

"В связи с этим я прошу вас расценивать это письмо как официальное уведомление того, что саммит двух стран не состоится", - подчеркнул президент США и добавил, что отмена встречи пойдет на пользу обоим государствам, но повредит мировому сообществу.

Трамп также отметил, что в Вашингтоне оценили время, усилия и терпение северокорейских коллег в ходе подготовки саммита. По его словам, именно Пхеньян был инициатором этих переговоров, однако для Белого дома это не играло никакой роли.

"Вы заявляете о своем ядерном потенциале, но наш потенциал настолько массивный и мощный, что я молю бога, чтобы нам никогда не пришлось его использовать", - отметил Трамп.

Одновременно с этим американский лидер поблагодарил Ким Чен Ына за "прекрасный диалог" и выразил надежду на то, что личная встреча двух политиков когда-нибудь произойдет.

Трамп также вновь выразил благодарность главы КНДР за "освобождение заложников". В ночь с 9 на 10 мая президент США лично встретил вернувшихся в страну трех американцев корейского происхождения, которые были освобожденыиз заключения в КНДР в ходе визита госсекретаря Майка Помпео в Пхеньян.

"Мир и в особенности КНДР потеряли уникальную возможность для установления прочного мира и благополучия. Эта упущенная возможность - по-настоящему грустный исторический момент", - резюмировал Трамп.

BREAKING: President Trump cancels summit with Kim Jong Un. pic.twitter.com/8L7SJcUcfA — MSNBC (@MSNBC) May 24, 2018

Незадолго до этого заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи сообщила о том, что Северная Корея может отказаться от участия в намеченном саммите с США, если Вашингтон не перестанет проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна.

В последние дни в КНДР все чаще звучала критика в адрес США. По мнению аналитиков, это связано с разницей подходов к переговорам. Вашингтон настаивал на одностороннем отказе Пхеньяна от ядерной программы, обещая после этого подумать о возможной компенсации. КНДР поддерживала пошаговое решение проблемы с параллельными уступками с обеих сторон.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что 12 июня в Сингапуре состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на которой должны обсуждаться перспективы полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако 16 мая первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что Пхеньян может не согласиться на участие в саммите с США, если Вашингтон продолжит требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.

За день до этого власти КНДР отменили переговоры на высоком уровне с Сеулом из-за стартовавших американо-южнокорейских военно-воздушных учений Max Thunder.