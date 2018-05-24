Раскрыта смертельная опасность бассейнов в отелях

Согласно еженедельному отчету, около трети заболеваний, которые были зарегистрированы в период с 2000 по 2014 год, были получены путешественниками в бассейнах или гидромассажных ваннах. За это время в воде заразилось 27 тысяч человек, восемь из которых умерли, передает Lenta.ru.

По полученным данным, наиболее распространенными инфекционными бактериями, обнаруженными в бассейнах, оказались криптоспоридии, послужившие причиной 89 процентов заболеваний.

«Всего один глоток воды, содержащей криптоспоридии, может привести к тошноте, диарее, спазмам желудка и рвоте, которые будут длиться неделями», — рассказала глава программы здорового плавания Мишель Хлавса. «Хлорка не может быстро убить эти бактерии, поэтому, в первую очередь, нам нужно не допустить ее попадания в воду», — добавила она.