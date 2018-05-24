В тяжелом ДТП на шоссе Таллинн-Нарва погиб мотоциклист

Несчастный случай произошел на 209 километре шоссе Таллинн-Нарва: столкнулись автомобиль Mazda и мотоцикл Yamaha. По предварительным данным, мотоциклист ехал по главной дороге из Нарвы в направлении Таллинна, а водитель Mazda поворачивал со второстепенной дороги на главную и не уступил путь мотоциклу.

Полицейские установили, что 19-летний водитель Mazda был трезв и имеет права соответствующей категории. Он был в машине один и не пострадал. Мотоциклом управлял 32-летний мужчина, имевший права соответствующей категории. На мотоциклисте был шлем. Дорога на месте происшествия была сухая, видимость хорошая.

Руководитель оперативной службы Идаской префектуры Урмас Эльми выражает соболезнования близким погибшего. "Водители должны учитывать, что в летние месяцы на дорогах много мотоциклистов, которых сложнее заметить. При столкновении с автомобилем мотоциклист всегда более слабая сторона, поэтому необходимо быть особенно внимательным, следить за ограничениями скорости и предусматривать всевозможные опасности. Несомненно, нельзя забывать о снаряжении безопасности. Мотоциклисты, пожалуйста, убедитесь, что вас заметили", - добавил руководитель оперативной службы.