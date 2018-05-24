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"Инсайт": в контрабанде российского бензина через Эстонию были замешаны Alexela и Eurodek

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Alexela

ФОТО: Alexela

Программа журналистских расследований "Инсайт" раскрыла новые подробности масштабного экспорта контрабандного российского бензина из Белоруссии в ЕС и Африку, пишет портал Rus.err.

На прошлой неделе "Инсайт" рассказал о бывшем майоре белорусского КГБ Андрее Молчане, который раскрыл схему контрабанды российского бензина из Белоруссии в ЕС, а сейчас пытается получить убежище в Швеции.

Молчан располагает документами, согласно которым известное белорусское предприятие ЧЕСС-Бел в 2007 году отправляло в Эстонию бензин российского происхождения, из Белоруссии груз выходил под видом антидетонационной присадки "Эколон-370", а в Эстонии маркировку товара меняли на правильную.

Документы Молчана раскрывают не только суть схемы, но вовлеченные в нее компании: в Эстонии товар принимали два предприятия - Alexela Terminal AS и Eurodek Transiit OÜ. Согласно данным белорусского таможенного комитета, Alexela Terminal начала транзит присадки "Эколон" 25 мая 2007 года, а Eurodek Transiit - 23 июня того же года.

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