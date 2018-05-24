"Инсайт": в контрабанде российского бензина через Эстонию были замешаны Alexela и Eurodek

На прошлой неделе "Инсайт" рассказал о бывшем майоре белорусского КГБ Андрее Молчане, который раскрыл схему контрабанды российского бензина из Белоруссии в ЕС, а сейчас пытается получить убежище в Швеции.

Молчан располагает документами, согласно которым известное белорусское предприятие ЧЕСС-Бел в 2007 году отправляло в Эстонию бензин российского происхождения, из Белоруссии груз выходил под видом антидетонационной присадки "Эколон-370", а в Эстонии маркировку товара меняли на правильную.