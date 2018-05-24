Оскароносного актера Моргана Фримена обвинили в домогательствах

Одна из собеседниц телеканала рассказала, как в 2015 году устроилась работать помощником продюсера на съемках комедии "Уйти красиво" с участием Фримена, Майкла Кейна и Алана Аркина. В итоге работа на проекте превратилась для молодой девушки в несколько месяцев домогательств, передает Newsru.com.

По ее утверждению, Фримен против ее воли трогал ее, а также отпускал комментарии по поводу ее фигуры и одежды практически каждый день. Также актер клал свои руки помощнице продюсера на талию и ощупывал ее.

Однажды, по словам девушки, Фримен попытался задрать ее юбку, интересуясь, надела ли она нижнее белье. Как объяснила собеседница телеканала, 80-летнему актеру так и не удалось ни разу поднять юбку, поскольку помощница продюсера отстранялась, после чего начинались новые попытки. В конечном счете, отметила девушка, Аркин попросил Фримена остановиться, после чего "Морган был ошеломлен и не знал, что сказать".

По словам других источников CNN, Фримен вел себя непристойно и на съемочных площадках других фильмов. Женщина, работавшая старшим сотрудником режиссерского персонала во время съемок "Иллюзии обмана" (Now You See Me, 2013 год), рассказала телеканалу, что актер неоднократно сексуально домогался ее, а также ее помощницу, отпуская комментарии по поводу их тел.