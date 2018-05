Оскароносного актера Моргана Фримена обвинили в домогательствах

По словам других источников CNN, Фримен вел себя непристойно и на съемочных площадках других фильмов. Женщина, работавшая старшим сотрудником режиссерского персонала во время съемок "Иллюзии обмана" (Now You See Me, 2013 год), рассказала телеканалу, что актер неоднократно сексуально домогался ее, а также ее помощницу, отпуская комментарии по поводу их тел.