Оскароносного актера Моргана Фримена обвинили в домогательствах

Восемь женщин сообщили о том, что стали жертвами домогательств и неприемлемого поведения со стороны американского актера, обладателя премии "Оскар" Моргана Фримена. Еще восемь человек рассказали, что были очевидцами подобных действий звезды Голливуда. По словам всех 16 человек, которых в рамках собственного расследования опросил CNN, актер вел себя недопустимым образом на съемочной площадке во время производства фильмов с его участием, а также в его продюсерской компании Revelations Entertainment.
Одна из собеседниц телеканала рассказала, как в 2015 году устроилась работать помощником продюсера на съемках комедии "Уйти красиво" с участием Фримена, Майкла Кейна и Алана Аркина. В итоге работа на проекте превратилась для молодой девушки в несколько месяцев домогательств, передает Newsru.com.
По ее утверждению, Фримен против ее воли трогал ее, а также отпускал комментарии по поводу ее фигуры и одежды практически каждый день. Также актер клал свои руки помощнице продюсера на талию и ощупывал ее.
Однажды, по словам девушки, Фримен попытался задрать ее юбку, интересуясь, надела ли она нижнее белье. Как объяснила собеседница телеканала, 80-летнему актеру так и не удалось ни разу поднять юбку, поскольку помощница продюсера отстранялась, после чего начинались новые попытки. В конечном счете, отметила девушка, Аркин попросил Фримена остановиться, после чего "Морган был ошеломлен и не знал, что сказать".
По словам других источников CNN, Фримен вел себя непристойно и на съемочных площадках других фильмов. Женщина, работавшая старшим сотрудником режиссерского персонала во время съемок "Иллюзии обмана" (Now You See Me, 2013 год), рассказала телеканалу, что актер неоднократно сексуально домогался ее, а также ее помощницу, отпуская комментарии по поводу их тел.
"Он действительно делал комментарии по поводу наших тел... Мы знали, что если он приходит, то не надо надевать верх, в котором видно грудь, не надо носить ничего, в чем видно наши задницы, то есть не носить облегающую одежду", - поделилась девушка своими воспоминаниями.