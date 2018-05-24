Кальюлайд в Донбассе: Запад прозевал возможность занять твердые позиции в Грузии и на Украине

"Меньше года назад я посетила Грузию. В Грузии мы — западные правительства — проспали возможность занять твердые позиции. Сегодня я здесь, чтобы увидеть, каков результат, если мы не отстаиваем вместе общие ценности", - сказала в четверг Кальюлайд на импровизированной пресс-конференции в Донбассе.

"С одной стороны, очень грустно, что я здесь, поскольку никто из нас не захотел бы увидеть подобное ужасное развитие событий", - сказала президент Кальюлайд, имея в виду военный конфликт на востоке Украины.

Работу по решению украинского конфликта следует вести далеко от зоны конфликта, отметила президент. "С другой стороны, важнее всего показать здешним людям, что они не забыты, мы ничуть о вас не забыли", - сказала Кальюлайд.

Президент Керсти Кальюлайд со вторника по четверг находилась с официальным визитом на Украине, в рамках которого встретилась с президентом страны Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, заместителем премьер-министра Иванной Климпуш-Цинцадзе и спикером Верховной рады Андреем Парубием и посетила Национальное антикоррупционное бюро Украины.