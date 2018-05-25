В развитие Коплиских линий будет вложено сто миллионов евро. А может быть, и все двести!

Уже сообщалось, что представители Fund Ehitus и Таллиннской мэрии заложили краеугольный камень в фундамент первого нового дома на Коплиских линиях, напоминает портал Kodu. Вот подробности.
«В первом квартале следующего года будут готовы три первых пятиэтажных дома, где новые собственники квартир уютно устроятся около телевизоров. Всего в развитие района будет вложено 100 миллионов евро!» - сказал в интервью BNS исполнительный директор Fund Ehitus Эйки Румп.
Постоянно растущие цены на строительные работы повлекли за собой удорожание проекта в целом, и инвестиции могут превысить запланированные на 55 - 65 миллионов евро.
«Если сказать, что воплощение в жизнь всего проекта развития Коплиских линий обойдется в сумму между 100 и 200 миллионов евро, это не будет большой ошибкой. Но подводить итоги следует, когда будет построен последний дом», - сказал Румп.
На сегодняшний день в строящихся домах по адресам Сепа, 18 и Сепа, 20 уже заключены договоры с покупателями: три предварительных договора купли-продажи и 20 договоров бронирования. Следующий этап предпродаж начнется, по словам Румпа, в июле. Квартиры в других домах на улице Сепа начнут продаваться в августе и октябре.
Fund Ehitus взяло на себя обязательства застраивать территорию соответственно видению развития городского строительства в этом районе, что было отражено в тендере, а также создать всю инфраструктуру.
«Девелоперу предстоит создать в заповедном районе полуострова Копли безопасный и подходящий для молодых семей с детьми жилой комплекс - береговой променад, спортивные и игровые площадки, пешеходные дорожки, историческую булыжную мостовую: все это является неотъемлемой частью жилого комплекса», - отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк.
Согласно представленному городу проект, работы Fund Ehitus будут разбиты на несколько этапов. Территория поделена на несколько кварталов. Первый будет застраиваться в этом году, второй - с 2018 по 2022 годы. Третья часть микрорайона начнет возводиться в период с 2021 по 2023 год, четвертый и пятый кварталы появятся в 2023–2024 годах, а окончательный облик Коплиские линии примут в 2024–2026 годах, когда будет достроен последний, шестой квартал.
Все пешеходные дорожки, которые тоже выложат булыжником, будут вести к морю. На приморской территории расположатся игровые площадки, места для отдыха, велосипедные стоянки, зеленые зоны и многое другое.
Паевое товарищество Fund Ehitus купило у города Таллинна земельный участок под Коплискими линиями в ноябре 2015 года за 1,9 миллионов евро.
Таллиннский департамент городского планирования в декабре прошлого года выдал фирме разрешение на строительство первых двух кварталов Коплиских линий.