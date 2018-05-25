В развитие Коплиских линий будет вложено сто миллионов евро. А может быть, и все двести!

«В первом квартале следующего года будут готовы три первых пятиэтажных дома, где новые собственники квартир уютно устроятся около телевизоров. Всего в развитие района будет вложено 100 миллионов евро!» - сказал в интервью BNS исполнительный директор Fund Ehitus Эйки Румп.

Постоянно растущие цены на строительные работы повлекли за собой удорожание проекта в целом, и инвестиции могут превысить запланированные на 55 - 65 миллионов евро.

«Если сказать, что воплощение в жизнь всего проекта развития Коплиских линий обойдется в сумму между 100 и 200 миллионов евро, это не будет большой ошибкой. Но подводить итоги следует, когда будет построен последний дом», - сказал Румп.

На сегодняшний день в строящихся домах по адресам Сепа, 18 и Сепа, 20 уже заключены договоры с покупателями: три предварительных договора купли-продажи и 20 договоров бронирования. Следующий этап предпродаж начнется, по словам Румпа, в июле. Квартиры в других домах на улице Сепа начнут продаваться в августе и октябре.

Fund Ehitus взяло на себя обязательства застраивать территорию соответственно видению развития городского строительства в этом районе, что было отражено в тендере, а также создать всю инфраструктуру.

«Девелоперу предстоит создать в заповедном районе полуострова Копли безопасный и подходящий для молодых семей с детьми жилой комплекс - береговой променад, спортивные и игровые площадки, пешеходные дорожки, историческую булыжную мостовую: все это является неотъемлемой частью жилого комплекса», - отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк.

Согласно представленному городу проект, работы Fund Ehitus будут разбиты на несколько этапов. Территория поделена на несколько кварталов. Первый будет застраиваться в этом году, второй - с 2018 по 2022 годы. Третья часть микрорайона начнет возводиться в период с 2021 по 2023 год, четвертый и пятый кварталы появятся в 2023–2024 годах, а окончательный облик Коплиские линии примут в 2024–2026 годах, когда будет достроен последний, шестой квартал.

Все пешеходные дорожки, которые тоже выложат булыжником, будут вести к морю. На приморской территории расположатся игровые площадки, места для отдыха, велосипедные стоянки, зеленые зоны и многое другое.

Паевое товарищество Fund Ehitus купило у города Таллинна земельный участок под Коплискими линиями в ноябре 2015 года за 1,9 миллионов евро.