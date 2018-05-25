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  • Фото: в Тарту сдается внаем необычная квартира, жить в которой трудно, но можно

Фото: в Тарту сдается внаем необычная квартира, жить в которой трудно, но можно

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ФОТО: KV.EE

На улице Рийа в Тарту сдается внаем двухкомнатная квартира, одна из комнат которой настолько необычна, что вызывает оторопь, рассказывает портал Kodu.

Одна из комнат в квартире имеет необычно низкий потолок, а попасть в нее можно, поднявшись по лесенке и протиснувшись в маленькую дверку. Площадь этой комнатки не входит в общую площадь квартиры, и ее собственник не знает, какое предназначение комнатушка имела в прошлом. 

ФОТО: KV.EE

Возможно, когда-то это была кладовка или комната для прислуги. В комнате стоит сделанная по спецзаказу мебель: кровать и стеллаж. Хотя тут нельзя выпрямиться во весь рост, помещение выглядит вполне себе жилым. Даже окно есть! 

Необычная квартира в старинном доме подходит для двоих студентов, например. Правда, одному из квартирантов должны нравиться экстремальные условия. Между прочим, квартира уже забронирована! Значит, нашлись экстремалы!

ФОТО: KV.EE

Больше фотографий находится ЗДЕСЬ!

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