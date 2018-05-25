пт, 25.05.2018
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Видео: смотрите, для чего может понадобиться энергетический напиток Monster

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ФОТО: Richard B. Levine / Levine-Roberts/Sipa USA

В интернете с большой скоростью распространяется видео, судя по которому, с помощью энергетического напитка под названием Monster можно очистить рабочую поверхность слесарного верстака гораздо эффективнее, чем используя специальное чистящее средство, пишет Kodu

Это видео многих смутило, другие называли его спекулятивным и провокационным, а также рекламным. Однако американский рабочий, снявший этот видеоклип, похоже, в самом деле мгновенно удалил пятна с загрязненной поверхности с помощью энергетического напитка Monster.

Посмотрите видео внизу и на всякий случай все-таки подумайте, стоит ли пить энергетические напитки!

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