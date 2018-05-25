Видео: смотрите, для чего может понадобиться энергетический напиток Monster
25 мая 2018 г., 16:35
В интернете с большой скоростью распространяется видео, судя по которому, с помощью энергетического напитка под названием Monster можно очистить рабочую поверхность слесарного верстака гораздо эффективнее, чем используя специальное чистящее средство, пишет Kodu.
Это видео многих смутило, другие называли его спекулятивным и провокационным, а также рекламным. Однако американский рабочий, снявший этот видеоклип, похоже, в самом деле мгновенно удалил пятна с загрязненной поверхности с помощью энергетического напитка Monster.
Посмотрите видео внизу и на всякий случай все-таки подумайте, стоит ли пить энергетические напитки!