У соседей: госдума РФ приняла в первом чтении поправки к закону о «резиновых квартирах»

Закон о «резиновых квартирах» был принят в декабре 2013 года: за фиктивную регистрацию гражданина России или иностранца стали предусматривать штраф, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В августе 2013 года года был вынесен первый приговор за «резиновую квартиру» по новому закону. Москвич, прописавший на своей жилплощади в Бибиреве 400 нелегалов, получил два года условно.

В декабре 2017 года в России разработали новые меры по борьбе с «резиновыми квартирами». Депутаты предложили ввести запрет на оформление и продажу микродолей в жилых помещениях, а также лимит на регистрацию проживающих.

Согласно предлагаемым поправкам, будет запрещено регистрировать в квартирах жильцов, если на каждого из них приходится меньше необходимой нормы площади, а также делить жилплощадь на микродоли.

Кроме того, в законопроекте будет скорректирована норма, касающаяся приватизации жилья, унаследованного по завещанию, так как в этом случае дробление идет между уже проживающими в квартире. Законопроект направлен на борьбу с новыми жильцами, которые начинают выживать собственников или тех, кто имеет большую долю в квартире, поясняют авторы документа.

Правительство поддержало этот законопроект с учетом замечаний.