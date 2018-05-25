Минобороны и МИД РФ высмеяли вывод международных следователей о прибытии из Курска на Украину "Бука", сбившего MH17

В военном ведомстве призвали специалистов не верить "фейкогенераторам из Bellingcat или СБУ" и опираться на факты и показания свидетелей при расследовании, пишет Newsru.com.

"Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы авиарейса MH17, ее представителям следует опираться в заявлениях на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или Службы безопасности Украины", - цитирует заявление Минобороны "Интерфакс".

По словам российских военных, JIT были переданы "все непрерывные первичные необработанные данные, полученные с трассового радиолокационного комплекса "Утес-Т", который 17 июля 2014 года работал, находясь в Ростовской области, вблизи поселка Усть-Донецкий", а этот радар не обнаружил приближения каких-либо объектов к пассажирскому самолету.

"Вызывает озабоченность нацеленность голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования", - подчеркнули в Москве.

Кроме того, в Минобороны указали на то, что специалисты JIT продемонстрировали изображения, которые были подготовлены украинскими спецслужбами. Именно эти снимки ранее демонстрировались "псевдорасследователями из Bellingcat", отметили в ведомстве. "Данные фейки были дезавуированы и опровергнуты российскими экспертами", - добавили военные.

Как отмечает ТАСС, в Минобороны также обратили внимание на то, что "голландскими следователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населенных пунктов, свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам". "Многочисленные свидетели трагедии - не обезличенные изображения из соцсетей, а конкретные люди, которые сделали заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ", - указали в министерстве.

Заявление JIT по авиакатастрофе возмутило и МИД РФ

На заявление следственной группы обратили внимание и в Министерстве иностранных дел РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление в связи с появлением версии о том, что ЗРК "Бук", с которого был произведен запуск ракеты по самолету, прибыл на территорию Украины из РФ.

"Налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества. Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства Bellingcat, которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера", - говорится в заявлении МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве, как и в Минобороны, подчеркнули, что в продемонстрированных следователями на пресс-конференции материалах был проигнорирован значительный объем информации, предоставленный Россией.

"Ничего не говорилось об оказанной нами помощи в расследовании. Авторы презентации забыли упомянуть о том, что мы принимали в Москве голландских экспертов и следователей прокуратуры, рассекретили и передали следствию технические и конструкторские данные ракет системы "Бук", предоставили результаты натурного эксперимента, выполненного производителем этого типа зенитно-ракетных комплексов АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", - напомнили дипломаты.

В этой связи в МИДе задались вопросами "относительно истинной подоплеки решения обнародовать предварительное заключение". Это, по мнению российских дипломатов, подтверждает высказанные Москвой ранее опасения "относительно предвзятости и однобокости ведущегося расследования".