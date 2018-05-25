Северная Корея по-прежнему готова к переговорам с США

По словам Ким Ге Гвана, правительство Северной Кореи считает решение об отмене саммита "чрезвычайно прискорбным". "Мы вновь уведомляем США о готовности решать проблемы в любое время и в любом формате", - приводит слова замминистра агентство Reuters.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына была запланирована на 12 июня в Сингапуре, однако американский президент 24 мая отменил саммит, указав, что своими последними заявлениями КНДР продемонстрировала "открытую враждебность". Между тем спустя некоторое время Дональд Трамп заявил, что по-прежнему не исключает возможности встретиться с Ким Чен Ыном, в том числе, как и было запланировано, 12 июня.