Макрон после встречи с Путиным признал, что следит за судьбой осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова

В ходе пресс-конференции французский журналист спросил Макрона, как реагировал Путин на его решение встретиться с представителями российских НКО и обсудить ситуацию с правами человека в России. У Макрона также поинтересовались, услышал ли, по его мнению, Путин призыв этих НКО освободить Сенцова и главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева, пишет Newsru.com.

Несмотря на то что вопрос был задан президенту Франции, первым слово взял Путин. "Вот вы про Сенцова сейчас спросили. Господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность", - подчеркнул российский лидер (цитата по телеканалу "Дождь").

"Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине. Недавно был задержан ваш коллега, российский журналист, ему предъявляется обвинение в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует", - добавил Путин.

Накануне, 23 мая, активисты общественной организации "Открытая России" провели в Москве и Санкт-Петербурге акции в поддержку Сенцова.

В феврале известная журналистка и правозащитница Зоя Светова обратилась с просьбой о содействии в освобождении украинского кинорежиссера к президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Ранее в поддержку Сенцова и с требованием освободить его выступали многие знаменитые деятели культуры, включая таких мэтров европейского кино, как Педро Альмодовар, Аки Каурисмяки, Кен Лоуч, Даниэль Ольбрыхский, Бертран Тавернье, Анджей Вайда, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси. В Берлине в июне 2015 года в поддержку Сенцова прошли Дни украинского кино.

Сенцов, в августе 2015 года приговоренный Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества на территории Крыма, 14 мая объявил голодовку в ИК-8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных (64 человека), находящихся на территории РФ.

"В колонии его уговаривали прекратить голодовку, приезжали представители Совета по правам человека при ФСИН, - рассказал адвокат Дмитрий Динзе, посетивший Сенцова в колонии. - Он заявил в ответ, что голодовка будет идти до победного конца: либо он погибнет, либо его требования начнут исполняться. Собственного освобождения он не требовал".

Сразу после начала голодовки Сенцова перевели в изолированную камеру, его здоровье контролирует медик. Претензий непосредственно к колонии, по словам адвоката, Сенцов не предъявляет.