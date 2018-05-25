Выбран девиз сборной России на чемпионат мира по футболу

Девиз национальной команды России — «Играй с открытым сердцем». Он будет размещен на автобусе сборной.

Слоганы соперников россиян по группе: «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать» — у Египта, «Рыцари пустыни» — у Саудовской Аравии, «Солнце сияет в России на светло-голубом небе» — у Уругвая.