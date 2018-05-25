Выбран девиз сборной России на чемпионат мира по футболу
25 мая 2018 г., 7:52
Стали известны девизы сборных стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Девиз национальной команды России — «Играй с открытым сердцем». Он будет размещен на автобусе сборной.
Слоганы соперников россиян по группе: «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать» — у Египта, «Рыцари пустыни» — у Саудовской Аравии, «Солнце сияет в России на светло-голубом небе» — у Уругвая.
Германия — «Давайте вместе напишем историю».
Англия — «Сделайте нас победителями».
Бразилия — «Больше, чем 5 звезд, 200 миллионов сердец».
Аргентина — «Вместе за мечтой».
Остальные девизы представлены на сайте ФИФА, передает Lenta.ru