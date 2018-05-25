Внеплановая проверка стройплощадок выявила множество нарушений

В ходе внеплановой проверки 79 строительных площадок Эстонии Трудовая инспекция установила, что во многих местах пренебрегают правилами безопасности, пишет Postimees.
Оказалось, что лишь на 10 процентах проверенных стройплощадок уделяется достаточное внимание безопасности труда. В ходе проверок зафиксировали 227 нарушений. В семи случаях было начато дело о проступке. Лишь на восьми из всех проверенных стройплощадок не было выявлено нарушений.
На 55 из 79 проверенных строительных объектах работы велись с использованием строительных лесов. В 30 случаях было установлено, что техническую исправность используемых лесов никто не проверял.
По словам заместителя генерального директора Трудовой инспекции Апо Оя, падения с высоты при строительстве являются наиболее распространенными происшествиями, поэтому проверка правильности использования строительных лесов крайне важна.
В Трудовой инспекции сообщили, что предприятие всегда может вызвать на место консультанта, который подскажет, как можно улучшить рабочую среду.