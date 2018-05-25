Внеплановая проверка стройплощадок выявила множество нарушений

Оказалось, что лишь на 10 процентах проверенных стройплощадок уделяется достаточное внимание безопасности труда. В ходе проверок зафиксировали 227 нарушений. В семи случаях было начато дело о проступке. Лишь на восьми из всех проверенных стройплощадок не было выявлено нарушений.

На 55 из 79 проверенных строительных объектах работы велись с использованием строительных лесов. В 30 случаях было установлено, что техническую исправность используемых лесов никто не проверял.

По словам заместителя генерального директора Трудовой инспекции Апо Оя, падения с высоты при строительстве являются наиболее распространенными происшествиями, поэтому проверка правильности использования строительных лесов крайне важна.