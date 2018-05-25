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  • Побег от офицера: четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

Побег от офицера: четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

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ФОТО: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AP/Scanpix

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил. 

Решении о дисквалификации принято на основании заключений Российского антидопингового агенства (РУСАДА).

Бегуны Андрей Гапон и Денис Черняев отстранены на четыре года за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил (уклонение и отказ от сдачи пробы), начиная с 20 февраля 2018 года.

Метатель копья Алексей Толоконников дисквалифицирован на два года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенных субстанций в маркере пробы), начиная с 31 января 2018 года.

Бегун Егор Николаев отстранен на 4 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенных субстанций в маркере пробы), начиная с 28 ноября 2017 года, передает sports.ru.

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