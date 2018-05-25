Побег от офицера: четыре российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

Решении о дисквалификации принято на основании заключений Российского антидопингового агенства (РУСАДА).

Бегуны Андрей Гапон и Денис Черняев отстранены на четыре года за нарушение п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил (уклонение и отказ от сдачи пробы), начиная с 20 февраля 2018 года.

Метатель копья Алексей Толоконников дисквалифицирован на два года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенных субстанций в маркере пробы), начиная с 31 января 2018 года.