Олег Дерипаска вышел из совета директоров "Русала"

Дерипаска покинул совет директоров "Русала" для защиты интересов компании и ее акционеров в связи с введением санкций США, отмечается в заявлении. Бизнесмен подтвердил, что не имеет разногласий с советом директоров и других причин для его отставки нет, пишет DW.com.

Перестановки из-за санкций США

Ранее, 24 мая, стало известно о перестановках в руководстве "Русала" в связи с санкциями США. В отставку ушла генеральный директор Александра Бурико, кроме того, с 28 июня свои посты покинут другие топ-менеджеры компании. Отставка руководства стала одним из шагов для вывода "Русала" из-под санкций США.