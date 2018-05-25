Олег Дерипаска вышел из совета директоров "Русала"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска покинул совет директоров алюминиевой компании "Русал". Решение об отставке вступает в силу с 25 мая, говорится в сообщении компании.
Дерипаска покинул совет директоров "Русала" для защиты интересов компании и ее акционеров в связи с введением санкций США, отмечается в заявлении. Бизнесмен подтвердил, что не имеет разногласий с советом директоров и других причин для его отставки нет, пишет DW.com.
Перестановки из-за санкций США
Ранее, 24 мая, стало известно о перестановках в руководстве "Русала" в связи с санкциями США. В отставку ушла генеральный директор Александра Бурико, кроме того, с 28 июня свои посты покинут другие топ-менеджеры компании. Отставка руководства стала одним из шагов для вывода "Русала" из-под санкций США.
18 мая Олег Дерипаска решил выйти из состава совета директоров группы компаний En+, которая является крупнейшим акционером "Русала". В тот же день совет директоров En+ во главе с Грегори Баркером единогласно принял предложения по выходу из-под санкций. Цель так называемого плана Баркера - снизить долю Дерипаски до менее чем 50 процентов и прекратить его влияние на совет путем назначения новых членов, в результате которого большинство окажется у независимых директоров. Минфин США 23 апреля допустил возможность смягчения санкций против "Русала", если Дерипаска перестанет контролировать компанию.