"Порошенко повторяет каждый чих заокеанских хозяев": Кадыров не расстроился из-за попадания под украинские санкции

"Петру Порошенко так хочется понравиться своим заокеанским хозяевам, что повторяет вслед за ними каждый чих. Он услышал про санкции США и Европы, вот и решил выслужиться перед барином. При этом никак не может понять, что смешит весь честной люд своими детскими играми в санкции", - отметил Кадыров.

По его словам, ему обидно за Украину и украинский народ, к которому он относится с огромным уважением. "Это братский славянский народ, который после всех бурь и потрясений все равно останется близким и родным для народов России", - подчеркнул глава Чечни.

Он также напомнил, что предки чеченцев спасли от голодной смерти тысячи украинцев, которых голод гнал на Северный Кавказ. Жители республики "приютили, одели, обули и накормили бессчетное количество женщин, стариков, детей".

"Ни одному не отказали в крове, ни одного не оставили голодным. И сегодня их потомки живут в Чечне. Это не укор и не упрек. Это напоминание Порошенко, что только российские народы придут на помощь украинцам в час беды, а не американцы и их сателлиты", - резюмировал Кадыров.

В четверг, 24 мая, власти Украины опубликовали новый, значительно дополненный санкционный список, который теперь насчитывает 1748 физических и 756 юридических лиц. Ранее в этом перечне было 1228 человек и 468 компаний, пишет Newsru.com.

В список попавших под санкции физлиц впервые был включен миллиардер Олег Дерипаска. Кроме того, в нем теперь фигурируют сенатор Сулейман Керимов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, предприниматель Игорь Ротенберг (сын Аркадия Ротенберга, которого СМИ называют другом президента РФ Владимира Путина), председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент ВТБ Андрей Костин и другие лица, ранее попавшие под новые санкции США.

Киев вводит санкции в отношении этих лиц сроком на три года. Они предполагают блокирование активов на Украине, предотвращение их вывода за пределы страны и запрет на въезд.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев планирует синхронизировать санкционный список со списком США и ввести ограничительные меры в отношении российских олигархов, которые попали под новые американские санкции.