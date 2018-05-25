США поддержали выводы следствия по делу MH17

Заявление следственной группы подтверждает выводы, к которым власти США пришли с самых первых дней после трагедии, утверждается в сообщении. MH17 был сбит ракетой российской установки "Бук", выпущенной с территории Восточной Украины, контролируемой Россией и боевиками, которыми руководит РФ, говорится в документе.

"России пора перестать лгать и объяснить свою роль в крушении", - отмечается в заявлении Нойерт.

Следствие: MH17 был сбит "Буком" армии РФ

24 мая представители Международной следственной группы заявили, что ЗРК "Бук", с которого была выпущена ракета по MH17, находился на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске. При этом Москва отвергает обвинения следственной группы, утверждая, что Boeing был сбит ракетой, запущенной с подконтрольной Украине территории.