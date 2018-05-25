пт, 25.05.2018
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  • Низкий уровень воды в море может помешать паромному сообщению

Низкий уровень воды в море может помешать паромному сообщению

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ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с низким уровнем воды в пятницу возможны нарушения в перевозках автомобилей паромом Ormso на линии Свибю - Рохукюла.

Перевозки автобусов и тяжелого автотранспорта весом от 20 тонн прекращаются, если уровень воды опустился более чем на 40 см. Перевозки автотранспорта весом до 20 тонн за исключением легковых автомобилей прекращаются, если уровень воды опускается более чем на 55 см, напоминает перевозчик Kihnu Veeteed.

В пятницу рано утром вода упала почти на 36 см.

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