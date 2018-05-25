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  • В Пярнумаа пенсионерка убила 87-летнюю знакомую клюкой

В Пярнумаа пенсионерка убила 87-летнюю знакомую клюкой

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Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

По сообщению Ляэнеской префектуры, в четверг в Пярнумаа произошло убийство.

Вчера, 24 мая, в 3.30 в полицию сообщили, что в расположенном в деревне Поотси здании 84-летняя женщина ударила клюкой 87-летнюю знакомую, которая умерла от полученных травм.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, между женщинами возникла ссора на бытовой почве и одна несколько раз ударила другую тростью. Жертва скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По словам Рейнхольд, прокуратура не видит необходимости в аресте совершившей преступление женщины. «Мы допросили ее, сейчас она находится в психиатрической больнице под присмотром врачей», - объяснила пресс-секретарь.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

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