В Пярнумаа пенсионерка убила 87-летнюю знакомую клюкой

Вчера, 24 мая, в 3.30 в полицию сообщили, что в расположенном в деревне Поотси здании 84-летняя женщина ударила клюкой 87-летнюю знакомую, которая умерла от полученных травм.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, между женщинами возникла ссора на бытовой почве и одна несколько раз ударила другую тростью. Жертва скончалась на месте происшествия от полученных травм.

По словам Рейнхольд, прокуратура не видит необходимости в аресте совершившей преступление женщины. «Мы допросили ее, сейчас она находится в психиатрической больнице под присмотром врачей», - объяснила пресс-секретарь.