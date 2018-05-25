Олег Осиновский избавился от акций Alexela Oil

Как сообщает ERR Uudised со ссылкой на Äripäev, компания Осиновского Skinest Grupp в четверг продала свою долю в Alexela Oil в размере 22,4%, стоимость сделки стороны не разглашают.

Председатель правления Alexela Grupp Андреас Лаане сказал, что стоимость сделки была рыночной.

По словам Осиновского, стратегия компании Skinest Grupp в том, чтобы выйти из всех проектов, где предприятие является миноритарным акционером.