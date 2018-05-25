Олег Осиновский избавился от акций Alexela Oil
25 мая 2018 г., 9:55
Предприятие Alexela Grupp, принадлежащее Хейти и Марти Хяэль, приобрело у Олега Осиновского его акции сети топливных заправок Alexela Oil, пишет rus.err.ee.
Как сообщает ERR Uudised со ссылкой на Äripäev, компания Осиновского Skinest Grupp в четверг продала свою долю в Alexela Oil в размере 22,4%, стоимость сделки стороны не разглашают.
Председатель правления Alexela Grupp Андреас Лаане сказал, что стоимость сделки была рыночной.
По словам Осиновского, стратегия компании Skinest Grupp в том, чтобы выйти из всех проектов, где предприятие является миноритарным акционером.