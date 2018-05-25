Найдена самая дешевая авиакомпания в мире

Дешевле всего оказался австралийский лоукостер Tiger Air, который совершает только внутренние перелеты. Таким образом, стоимость одного километра у авиакомпании составила пять евроцентов, пишет lenta.ru.

У новозеландского перевозчика Air New Zealand цена перелетного километра — 34 евроцента, и поэтому он был признан самым дорогим в мире.

Второе место заняла австралийская компания Jetstar (20 евроцентов за километр), в то время как у арабского Emirates километр обойдется в девять евроцентов.