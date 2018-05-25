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Найдена самая дешевая авиакомпания в мире

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ФОТО: Rob Griffith / AP/Scanpix

Сервис бронирования путешествий Rome to Rio назвал самую дорогую и самую дешевую авиакомпании в мире. Об этом сообщает Newshub.

Дешевле всего оказался австралийский лоукостер Tiger Air, который совершает только внутренние перелеты. Таким образом, стоимость одного километра у авиакомпании составила пять евроцентов, пишет lenta.ru.

У новозеландского перевозчика Air New Zealand цена перелетного километра — 34 евроцента, и поэтому он был признан самым дорогим в мире.

Второе место заняла австралийская компания Jetstar (20 евроцентов за километр), в то время как у арабского Emirates километр обойдется в девять евроцентов.

Также сервис Rome to Rio выяснил, что средняя стоимость километра у всех авиакомпаний выросла 15 до 16 евроцентов.

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