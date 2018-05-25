Вину за пожар в "Зимней вишне" возложили на кемеровское МЧС

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Расследование ведется по статьям 293 («Халатность») и 160 УК РФ («Растрата»).

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в период 2017-2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации «Кемеровским кондитерским комбинатом» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня».

В результате проявленной руководителями МЧС халатности в результате пожара 25 марта в здании ТРЦ от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов погибло 60 человек, из которых 37 детей, отмечает СК.

Кроме того, установлено, что в период с июня 2015 по апрель 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения совершил хищение 1,8 миллиона рублей, которые принадлежали вверенному ему ведомству.