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До ЧМ по футболу осталось:

Правозащитники призвали к бойкоту чемпионата мира в России

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Волгоград.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мировые лидеры должны послать президенту Владимиру Путину сигнал, что, пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в ВИП-ложах на матче открытия», — заявил исполнительный директор организации Кеннет Рот.

Рот добавил, что, принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение. «Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты», — отметил он.

Из-за дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля несколько стран объявили о частичном бойкоте чемпионата мира по футболу в России. Матчи турнира не посетят британские чиновники и члены королевской семьи. К протесту присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в церемонии открытия турнира, передает Lenta.ru.

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