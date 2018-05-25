Правозащитники призвали к бойкоту чемпионата мира в России

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала к политическому бойкоту матча-открытия чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Мировые лидеры должны послать президенту Владимиру Путину сигнал, что, пока он не поменяет свою политику и не предпримет шаги, чтобы покончить со зверствами российских и сирийских войск в Сирии, они не будут сидеть вместе с ним в ВИП-ложах на матче открытия», — заявил исполнительный директор организации Кеннет Рот.
Рот добавил, что, принимая чемпионат, Россия добивается уважения и стремится склонить на свою сторону мировое общественное мнение. «Однако, несмотря на желание миллионов посмотреть матч, страдания мирного населения Сирии не должны быть забыты», — отметил он.
Из-за дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля несколько стран объявили о частичном бойкоте чемпионата мира по футболу в России. Матчи турнира не посетят британские чиновники и члены королевской семьи. К протесту присоединились власти Исландии, отказавшиеся приехать на ЧМ. Президент Польши Анджей Дуда отказался от участия в церемонии открытия турнира, передает Lenta.ru.