В пятницу Таллинн посещают тысячи круизных туристов

В 9.06 в порту ошвартовался вмещающий до 2000 пассажиров круизный лайнер Koningsdam, который покинет Таллинн в 17 часов.

Круизный лайнер Marella Discovery с тысячью туристов на борту прибывает в Таллинн в 11.30, он покинет порт в 19 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.