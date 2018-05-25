В пятницу Таллинн посещают тысячи круизных туристов
25 мая 2018 г., 10:35
В четверг Таллинн посещает до 3000 круизных туристов с двух круизных судов.
В 9.06 в порту ошвартовался вмещающий до 2000 пассажиров круизный лайнер Koningsdam, который покинет Таллинн в 17 часов.
Круизный лайнер Marella Discovery с тысячью туристов на борту прибывает в Таллинн в 11.30, он покинет порт в 19 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.
В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.