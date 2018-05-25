Официально: через эстонские банки прошло 13 миллиардов евро неизвестного происхождения

Риск для безопасности

Рейманд не может назвать ни одного предприятия в связи с этой темой, однако констатирует, что в схемах были задействованы платежи на несколько сотен миллионов евро, связанные с предприятиями оборонной промышленности нескольких стран к востоку от нас. “Задним числом мы не можем проверить, в чем именно состояли сделки и соответствовали ли действительности документы, поданные в связи с ними. Но речь идет о тех странах и тех секторах, относительно которых возникает вопрос, отвечаеn ли их деятельность в широком плане интересам Эстонии или наших союзников”, - сказал Рейманд.

По его мнению, это ярко демонстрирует, что в борьбе с отмыванием денег цель состоит не только в профилактике преступности. “Здесь есть и определенный аспект безопасности, о котором не следовало бы забывать при препятствовании отмыванию денег”, - сказал Рейманд. Postimees побеседовал с несколькими эстонскими политиками, которые отметили, что подобные финансовые потоки сомнительны и вызывают интерес, однако не пожелали дать свою оценку на основе имеющейся информации.

По данным Проекта по отчету об организованной преступности и коррупции (OCCRP), в 2012 году со счетов Рособоронэкспорта было переведено минимум 23 миллиона долларов на счет фирмы Metastar Invest. Это фирма, которая также получала переводы из «стиральной машины» в Азербаqджане, откуда деньги переводились дальше на счета, связанные с фондом итальянского политика Луки Волонте. В связи с этим против Волонте было возбуждено дело.

Все эти переводы осуществлялись в эстонском филиале Danske Pank, оказавшегося в центре скандала по отмыванию денег. Но в каком банке осуществлялись остальные сделки в объеме почти 13 миллиардов евро?

Рейманд не может конкретизировать. “Могу сказать, что в большинстве случаев Финансовая инспекция адекватно и хорошо занималась этими рисками, которые мы описываем в связи с этими схемами, и элиминировала эти риски с эстонского рынка”, - сказал он.

Отсюда можно вычитать, что в основном за эти суммы отвечали все же Danske и Versobank. В первом из них прошло несколько спецпроверок Финансовой инспекции, по результатам которых банк заставили отказаться от не являющихся резидентами клиентов, о которых он ничего не знает. Весной этого года он сообщил о постепенном уходе с эстонского рынка. В отношении второго банка расследование было еще более крутым: в марте этого года Versobank практически закрыли со дня.

Теперь эти банки ушли или уходят с эстонского рынка, однако остается без ответа вопрос, возможны ли такие схемы и сейчас. По словам Рейманда, исключить этого нельзя. “Мы видели, что понимание некоторых участников рынка того, что разрешено, а что нет, существенно различается. Точку баланса при зарабатывании прибыли и препятствовании отмыванию денег видят по-разному”, - сказал Рейманд.

Однако, по его мнению, в том же объеме схема больше не возможна. “Отдельные сделки всегда можно осуществить”, - пояснил Рейманд. Тем более, что предложение денег, поступающих с востока, никуда не делось. “Во-первых, никуда не исчезли причины, по которым деньги с востока хотят перевести сюда. Во-вторых, эстонский финансовый сектор привлекателен для дальнейшего оборота денег благодаря хорошему обслуживанию, быстрому и разумному делопроизводству, знанию языка, надежности и тп.” – сказал Рейманд.