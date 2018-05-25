Официально: через эстонские банки прошло 13 миллиардов евро неизвестного происхождения

Ежегодник бюро по отмыванию денег Центральной криминальной полиции, который выходит сегодня, разоблачает грязную тайну эстонской банковской сферы: по мнению учреждения, в 2011-2016 годах через эстонские банки прошло 13 миллиардов евро неизвестного происхождения – это больше годового эстонского госбюджета. Что особенно примечательно, несколько сотен миллионов из них принадлежит восточным странам: в том числе российской оборонной промышленности.
Очевидно, это окончательный вывод о касающихся Эстонии молдавской, азербайджанской и российской схем по отмыванию денег “Laundromat». В 2011-2016 годах через эстонскую финансовую систему прошло в общей сложности около 13 миллиардов евро, которые поступали с востока на счета британских предпринимателей в местных банках, а затем сразу же переводились дальше, в неизвестном направлении. По оценке бюро по отмыванию денег, схемы затрагивали более десяти юрисдикций.
13 миллиардов – мистическая сумма даже по сравнению с теми, о которых ранее уже писала эстонская пресса. Вспомним до сих пор известные случаи в Эстонии: I молдавская схема по отмыванию денег – 1,8 млрд, азербайджанская схема – 2,5 млрд и II молдавская схема – около 50 миллионов. Из ежегодника выясняется, что на самом деле азербайджанская схема была более масштабна, кроме того, существует еще одна схема по отмыванию денег – российская, через которую прошло 7,3 млрд евро.
Схема, как и молдавская, возникла в связи с тем, что в российской финансовой системе были введены ограничения, запрещающие переводить деньги напрямую за границу. Поэтому были придуманы различные возможности вывода денег в обход. Одной из них стало отмывание денег через Молдову. В качестве другого варианта российские фирмы покупали на различных рынках ценных бумаг акции или долговые обязательства, имеющие очень стабильную стоимость.
Затем они переводили их на счета зарегистрированных в Великобритании фирм, которые находились в эстонских банках. На такие сделки ограничений не было ни с одной стороны. В качестве следующего шага акции или долговые обязательства вновь продавались, а вырученные деньги сразу же переправлялись дальше - известно, какой фирме. Но кто был конечным выгодоприобретателем, неизвестно. Иногда эти суммы переводились между эстонскими банками еще пару раз, пока, наконец, все же не уходили за границу.
По словам RAB Мадиса Рейманда, необычными эти сделки делало то, что обратно в восточном направлении они не двигались. «Обычная сделка с ценными бумагами такова, что ценную бумагу покупают или продают. Из одного места поступают ценные бумаги, из другого – деньги. Здесь обратных платежей не было», - сказал Рейманд.
В отношении этих сделок невозможно даже доказать, что все эти деньги происходят из преступного источника, поскольку сотрудничество со следственными органами на востоке весьма затруднено. Однако RAB, следящая за эстонской финансовой системой, все же сомневается, знали ли наши банки, что за клиенты стояли за этими деньгами, с какой экономической целью их осуществляли и что стало с этими деньгами дальше.
“Проблема в том, что, по доступным нам материалам, в информации, которую финансовые учреждения собирали, чтобы убедиться, что они понимают, почему заключались эти коммерческие сделки и что за лица за ними стоят, были очень большие пробелы”, - сказал Рейманд.
Хотя в ежегоднике напрямую это не затрагивается, ранее говорилось об участии в схемах предприятий оборонной промышленности России и других восточных стран. В качестве одного из них назывался Рособоронэкспорт, который, по сути, отвечает за все экспортируемое из России оружие.
Риск для безопасности
Рейманд не может назвать ни одного предприятия в связи с этой темой, однако констатирует, что в схемах были задействованы платежи на несколько сотен миллионов евро, связанные с предприятиями оборонной промышленности нескольких стран к востоку от нас. “Задним числом мы не можем проверить, в чем именно состояли сделки и соответствовали ли действительности документы, поданные в связи с ними. Но речь идет о тех странах и тех секторах, относительно которых возникает вопрос, отвечаеn ли их деятельность в широком плане интересам Эстонии или наших союзников”, - сказал Рейманд.
По его мнению, это ярко демонстрирует, что в борьбе с отмыванием денег цель состоит не только в профилактике преступности. “Здесь есть и определенный аспект безопасности, о котором не следовало бы забывать при препятствовании отмыванию денег”, - сказал Рейманд. Postimees побеседовал с несколькими эстонскими политиками, которые отметили, что подобные финансовые потоки сомнительны и вызывают интерес, однако не пожелали дать свою оценку на основе имеющейся информации.
По данным Проекта по отчету об организованной преступности и коррупции (OCCRP), в 2012 году со счетов Рособоронэкспорта было переведено минимум 23 миллиона долларов на счет фирмы Metastar Invest. Это фирма, которая также получала переводы из «стиральной машины» в Азербаqджане, откуда деньги переводились дальше на счета, связанные с фондом итальянского политика Луки Волонте. В связи с этим против Волонте было возбуждено дело.
Все эти переводы осуществлялись в эстонском филиале Danske Pank, оказавшегося в центре скандала по отмыванию денег. Но в каком банке осуществлялись остальные сделки в объеме почти 13 миллиардов евро?
Рейманд не может конкретизировать. “Могу сказать, что в большинстве случаев Финансовая инспекция адекватно и хорошо занималась этими рисками, которые мы описываем в связи с этими схемами, и элиминировала эти риски с эстонского рынка”, - сказал он.
Отсюда можно вычитать, что в основном за эти суммы отвечали все же Danske и Versobank. В первом из них прошло несколько спецпроверок Финансовой инспекции, по результатам которых банк заставили отказаться от не являющихся резидентами клиентов, о которых он ничего не знает. Весной этого года он сообщил о постепенном уходе с эстонского рынка. В отношении второго банка расследование было еще более крутым: в марте этого года Versobank практически закрыли со дня.
Теперь эти банки ушли или уходят с эстонского рынка, однако остается без ответа вопрос, возможны ли такие схемы и сейчас. По словам Рейманда, исключить этого нельзя. “Мы видели, что понимание некоторых участников рынка того, что разрешено, а что нет, существенно различается. Точку баланса при зарабатывании прибыли и препятствовании отмыванию денег видят по-разному”, - сказал Рейманд.
Однако, по его мнению, в том же объеме схема больше не возможна. “Отдельные сделки всегда можно осуществить”, - пояснил Рейманд. Тем более, что предложение денег, поступающих с востока, никуда не делось. “Во-первых, никуда не исчезли причины, по которым деньги с востока хотят перевести сюда. Во-вторых, эстонский финансовый сектор привлекателен для дальнейшего оборота денег благодаря хорошему обслуживанию, быстрому и разумному делопроизводству, знанию языка, надежности и тп.” – сказал Рейманд.
Оценка RAB относительно сумм, задействованных в схемах:
I молдавская стиральная машина – около 2 млрд долларов США, т.е. около 1,7 млрд евро.
II молдавская стиральная машина – RAB не дает оценку относительно Эстонии. По различным данным, около 50 миллионов евро.
Азербайджанская стиральная машина – 3,9 млрд долларов США, т.е. 3,3 млрд евро (ранее было известно о 2,5 млрд долларов, т.е. 2,1 млрд евро).
Российские сделки с ценными бумагами – 7,3 млрд евро.