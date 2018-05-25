Forbes назвал самые дорогие автомобильные бренды в мире

В общей сложности в рейтинг попало двенадцать автомобильных марок. При этом почти все бренды показали положительную динамику – их стоимость выросла за последний год. Исключением стала лишь Hyundai, стоимость которой упала на два процента. Наибольший рост зафиксирован у Mercedes-Benz – на 18 процентов.