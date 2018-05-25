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Forbes назвал самые дорогие автомобильные бренды в мире

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ФОТО: Gene J. Puskar / AP

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире. Первое место среди автомобильных марок по-прежнему занимает Toyota – ее стоимость, по оценке издания, составляет 44,7 миллиарда долларов, пишет motor.ru.

В общей сложности в рейтинг попало двенадцать автомобильных марок. При этом почти все бренды показали положительную динамику – их стоимость выросла за последний год. Исключением стала лишь Hyundai, стоимость которой упала на два процента. Наибольший рост зафиксирован у Mercedes-Benz – на 18 процентов.

Самые дорогие автомобильные бренды

Место (в общем рейтинге)БрендСтоимость (млрд. долларов)Динамика
1 (9)Toyota44,7+9%
2 (13)Mercedes-Benz34,4+18%
3 (20)BMW31,4+9%
4 (24)Honda25,5+6%
5 (37)Audi14,8+5%
6 (42)Ford14,1+3%
7 (56)Chevrolet11,5+11%
8 (58)Porsche11+14%
9 (69)Lexus9,5+4%
10 (70)Nissan9,4+5%
11 (75)Hyundai8,7-2%
12 (90)Volkswagen7,9+16%
 

Первое место в рейтинге Forbes занимает компания Apple. Ее стоимость – 182,8 миллиарда долларов. Следом идут Google и Microsoft, а пятерку лидеров замыкают Facebook и Amazon. Лидер автомобильного рейтинга – Toyota – располагается в списке между студией Disney (47,5 миллиарда долларов) и фирмой AT&T (41,9 миллиарда долларов).

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