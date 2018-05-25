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Задержанные в Таллинне с крупной партией кокаина предстанут перед судом

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Кокаин. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Ляэнеская окружная прокуратура предъявила обвинения четырем жителям Эстонии в обороте наркотиков в крупном размере для получения материальной выгоды. На вчерашнем заседании было решено, что судебное обсуждение начнется в сентябре.

В октябре прошлого года в Таллинне полицейские Ляэнеской префектуры обнаружили у подозреваемого 1,8 кг порошкообразного вещества, содержащего кокаин. Прокуратура предъявила обвинение 34-летнему Артемию, 26-летнему Каяру, 43-летнему Прийту и 32-летнему Яану, сообщает Pärnu Postimees.

«Кокаин ввезли из Литвы, в Эстонию его доставили через пограничный пункт Икла и через Пярну. В Таллинне от продажи такого количества кокаина можно было заработать свыше 50 000 евро, а от уличной продажи даже около 100 000», - сказал прокурор Кайдо Туулемяэ. Количества обнаруженного и изъятого кокаина было достаточно, чтобы одурманить 22 600 человек.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, четыре жителя Эстонии предстанут перед судом за оборот наркотиков в крупном размере с целью получения прибыли. Наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение от шести лет до пожизненного срока.

Обсуждение уголовного дела начнется в Пярнуском уездном суде 3 сентября.

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