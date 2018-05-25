Задержанные в Таллинне с крупной партией кокаина предстанут перед судом

«Кокаин ввезли из Литвы, в Эстонию его доставили через пограничный пункт Икла и через Пярну. В Таллинне от продажи такого количества кокаина можно было заработать свыше 50 000 евро, а от уличной продажи даже около 100 000», - сказал прокурор Кайдо Туулемяэ. Количества обнаруженного и изъятого кокаина было достаточно, чтобы одурманить 22 600 человек.