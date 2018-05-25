Галерея: современное пристанище для паломников и туристов открыто в Южной Эстонии

В средние века замок прославился благодаря хранившемуся в замковой часовне чудодейственному кресту, привлекавшему множество паломников. По распоряжению Папы Иннокентия VI, паломники, дошедшие до Вастселийна и помолившиеся у креста, получали отпущение грехов на 1 год и 40 дней. Оказывается, паломники не перевелись и в наши дни. Ежегодно католики совершают пеший поход от развалин монастыря святой Биргитты в Пирита до Вастселийна.

Для них, а также для организованных туристов, интересующихся историей паломничества и пожелавших узнать, как жили, что любили и кого боялись паломники, только что открыт специальный дом, построенный по специальному проекту и специально для этого места.

По контрасту с замком здание имеет суперсовременный вид. Однако, фасад отделан листами специально заржавленного металла - перекличка со стариной, как-никак соблюдена!

„В новом доме можно узнать многое о католических паломничествах, хотя музея как такового в новом здании нет. Это - место для ночлега и отдыха, для неспешного разговора и общения, - рассказал руководитель музейно-паломнического комплекса и главный хранитель замка Вастселийна Ивар Траагель. - Дом паломников состоит из шести помещений, расположенных на двух этажах. Каждое помещение имеет свое назначение и свою историю".