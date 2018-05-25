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  • Два расследования в Финляндии: и пострадавшие, и подозреваемые - эстонцы

Два расследования в Финляндии: и пострадавшие, и подозреваемые - эстонцы

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Полиция Финляндии. Фото иллюстративное

ФОТО: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Полиция Хельсинки расследует случаи насилия и вымогательства со стороны строителей из Эстонии.

Полиция Хельсинки начала производство по двум уголовным делам, в которых и пострадавшими, и подозреваемыми являются эстонцы, пишет Helsingin Sanomat.

В первом случае четыре эстонца избили в мастерской своего соотечественника, с которым у них возникла ссора из денег.

Во втором случае компания эстонцев отвезла своего соотечественника из его дома в Вантаа в лес, расположенный вблизи Эспоо. Там человека избили, также ему угрожали огнестрельным оружием. Затем пострадавшего сутки удерживали против его воли и требовали у близких тысячи евро за его освобождение.

Полиция изъяла у подозреваемых три огнестрельных оружия и 200 граммов амфетамина.

Кроме того, полиция подозревает, что в конце января та же компания угнала в Финляндии Mercedes-Benz, который стоит 30 000 евро.

На время расследования были задержаны десять человек, четверых из них задержали.

В ближайшее время уголовные дела будут переданы в суд.

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