Эксперты раскрыли влияние санкций на обороноспособность России

«Учитывая существующие экономические ограничения и стремление руководства избегать расходов на чрезмерное наращивание вооруженных сил, об оборонно-промышленном производстве в масштабе, соразмерном гонке вооружений, просто не может быть и речи», — пишет американский журнал.

Издание отмечает, что в течение периода реализации государственной программы вооружений на 2018-2027 годы состояние российских вооруженных сил хотя и улучшится, но произойдет это не за счет новейшего оружия (танк Т-14 на основе платформы «Армата», перспективный истребитель пятого поколения Су-57 и атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень»), а в результате модернизации советских образцов техники (основной танк Т-90, истребители четвертого поколения на основе Су-27, дизель-электрические подлодки проекта 636 «Варшавянка», зенитные ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»).

The National Interest полагает, что перед российской оборонной промышленностью в долгосрочной перспективе стоит ряд проблем, в частности, «неспособность модернизировать производственные возможности, снижение уровня военных исследований и разработок, а также структурные недостатки, такие как низкая производительность труда и механизмы контроля качества», пишет lenta.ru.

Кроме технологических трудностей, журнал отмечает, что успешной реализации госпрограммы мешают «внешние факторы», прежде всего западные санкции. «Хотя официальная риторика в связи с военной модернизацией, в частности, с разработкой новых систем стратегического оружия, может показаться тревожным сигналом для некоторых наблюдателей, подробное изучение того, что Россия может производить, говорит о том, что российские амбиции на самом деле более скромны», — пишет издание.