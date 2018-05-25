В Риге самая большая доля дорогой недвижимости по сравнению с балтийскими соседями

Проведенное в середине мая сравнение показало, что среди самых дорогих предложений в Таллинне (от 200 тысяч евро и выше) на продажу были выставлены 1131 квартира и 381 дом. Это 8,4% от всех предложений по Эстонии. Самой дорогой квартирой, которая продавалась в Таллинне, была пятикомнатная квартира площадью 242 квадратных метра и ценой 1 миллион 200 тысяч евро. Самым дорогим домом, выставленным на продажу, был трехэтажный дом площадью в 328 квадратных метров стоимостью 2,5 миллиона евро.

В Риге на продажу было выставлено 1973 квартиры и 449 домов, стоимость которых превышает 200 тысяч евро. Это составило 20,1% от всех предложений в Латвии - в два раза больше элитных предложений, чем в Таллинне. Самая дорогая квартира имела площадь 400 квадратных метров и шесть комнат, цена предложения составляла 4 миллиона евро, а самый дорогой частный дом продавался за 4,9 миллиона евро.

В Вильнюсе с ценником больше 200 тысяч евро на продажу было выставлено 504 квартиры и 469 домов. Это 4,9% от всех предложений по Литве, и в 4 раза меньше чем в Риге. Самая дорогая квартира продавалась за 1,5 миллиона евро (312 квадратных метра и четыре комнаты). А самый дорогой дом в Вильнюсе стоил 2,4 миллиона евро: два этажа и 440 квадратных метров.