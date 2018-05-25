Троица, совравшая спасателям о мужчине, прыгнувшем с моста в реку, отправится за решетку

39-летний Янно был приговорен к семи суткам, 27-летний Симо – к десяти и 53-летняя Анне – к пяти дням ареста. Последней разрешили отбыть наказание в два захода. Всем им придется понести наказание в конкретные даты июня.

В первый день этого года центр тревоги получил сообщение о мужчине, прыгнувшем в воду с моста, однако это оказалось ложью. В отношении двух мужчин мужчин и одной женщины было возбуждено дело о проступке.

Суд учел раскаяние подсудимых, а кроме того с момента проступка прошло шесть месяцев, в течение которых они не совершили других правонарушений. В связи с этим суд счел возможным применить арест как меру наказания ниже среднего предела. Применение денежного штрафа суд не счел возможным, поскольку у названных лиц не оплачены предыдущие штрафы.

По словам главы службы профилактики и расследования Пярнуского отдела полиции Юллара Кютта, мотивы совершенного проступка понять трудно.

“Полиции, спасателям и медикам необходимо каждый день успевать к людям, которым действительно нужна помощь. Если человек звонит в связи с тем, что он что-то заподозрил, а потом выясняется, что ничего не произошло, это не умышленный ложный вызов. Но прискорбно, когда оперативной службе приходится реагировать на сообщение о выдуманном происшествии”, - пояснил Кютт.

Центр тревоги получил сообщение о прыгнувшем с моста в воду мужчине 1 января в 17.17. Звонивший представился знакомым прыгнувшего, который был вместе с ним и по словам которого, 27-летний Симо оставил на мосту документы и прыгнул в воду.

В тот вечер Симо искали в реке и спасатели, и полиция. 2 января полиция обыскивала реку на скутере, проверяла берега, а 3 января к поискам был привлечен сонар. Телефон Симо был отключен, он не вернулся домой в Пярну и не явился на работу.

Полиция искала Симо и при помощи СМИ, а 5 января выяснилось, что сообщение о прыжке с моста в реку было неправдой, а Симо был найден у своих знакомых в Пярну.