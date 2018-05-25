пт, 25.05.2018
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Руководитель разведки НАТО призывает страны альянса активнее делиться информацией

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Вход в новую штаб-квартиру НАТО.

ФОТО: John Thys / AFP / Scanpix

Странам НАТО нужно быстрее и больше делиться информацией, чтобы опережать Россию, заявил первый заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен.

«Я думаю, что мы должны работать над скоростью разведки. Поэтому мы призываем отправлять нам и делиться информацией так быстро, как это только возможно», - сказал он на совещании специалистов НАТО по разведке в Оттаве.

По словам Лорингхофена, несмотря на обязательства НАТО противостоять тактике Москвы, страны НАТО часто не хотят своевременно делиться информацией с союзниками, пишет Rus.TVNET.

«Надо говорить о слабых местах в своей стране, и это уравновешено общим благом, которое всем нам дает знание о том, что происходит», - сказал он.

Руководитель разведки Канады Скотт Бишоп сказал, что Канада делится разведывательной информацией с НАТО насколько возможно, и призвал другие государства поступать так же.

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