Дайнис Дукурс: "Россия купила оправдание своих спорстменов"

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс считает, что Россия заплатила CAS за оправдание пожизненно дисквалифицированных МОК спортсменов.
"Если это была госпрограмма, Россия будет все отрицать.
Но есть другой пример – аннексия Крыма. Что президент Путин говорил сначала, что потом – если все складывать... Когда у первого лица в государстве две правды, можно представить, что творится на более низких уровнях.
Я думаю, это не кончится и будет продолжение. Потому что вбухали много денег, а люди, у которых есть информация, остались в дураках. Получились качели. А как доказать? У российской стороны один принцип: утверждать, что ничего не было, Родченков – дурачок, а Макларен – старый болван.
Если уж доказывать, то так, чтобы все было очевидно? Это невозможно! В Красном море меньше соли, чем в пробах Зубкова. Люди не живут с таким уровнем. А он говорит: я чистый!
Но Зубкова CAS не оправдал, в отличие от 28 других спортсменов. Когда это случилось, я сказал, что Освальду и Макларену надо застрелиться. Сейчас, думаю, влияют деньги. Если бы можно было выследить – кто, кому и сколько... Там доказательств на 54 страницы, пожизненные наказания. И вдруг – CAS принимает такое решение. Похоже на компромисс: отдаем вам столько, а вы нам – столько. Помните, с чего все началось? В легкой атлетике платили, чтобы вытаскивать грязные пробы. За чистоту россиян там отвечал президент из Сенегала и его сын.
Наверное, есть варианты, чтобы перетянуть кого-то на свою сторону. Бах тоже туда-сюда дергался... Но полную правду мы не узнаем, наверное, никогда. Парадокс: Зубков – президент федерации бобслея. Значит, российской стороне и сейчас наплевать на международное сообщество, на решения комиссий. В нормальном обществе такой человек приостановил бы деятельность на время расследования. Так было бы во всем мире – за исключением, может быть, КНДР. Зубков немножко сошел с ума – он идет вразнос, потому что каждый день что-то новое: то CAS, то WADA, то Макларен... Он живет только этим. Если он хочет, он может подавать в суд на меня – а издание здесь ни при чем", – рассказал Дукурс Sport24.