Дайнис Дукурс: "Россия купила оправдание своих спорстменов"

"Если это была госпрограмма, Россия будет все отрицать.

Но есть другой пример – аннексия Крыма. Что президент Путин говорил сначала, что потом – если все складывать... Когда у первого лица в государстве две правды, можно представить, что творится на более низких уровнях.

Я думаю, это не кончится и будет продолжение. Потому что вбухали много денег, а люди, у которых есть информация, остались в дураках. Получились качели. А как доказать? У российской стороны один принцип: утверждать, что ничего не было, Родченков – дурачок, а Макларен – старый болван.

Если уж доказывать, то так, чтобы все было очевидно? Это невозможно! В Красном море меньше соли, чем в пробах Зубкова. Люди не живут с таким уровнем. А он говорит: я чистый!

Но Зубкова CAS не оправдал, в отличие от 28 других спортсменов. Когда это случилось, я сказал, что Освальду и Макларену надо застрелиться. Сейчас, думаю, влияют деньги. Если бы можно было выследить – кто, кому и сколько... Там доказательств на 54 страницы, пожизненные наказания. И вдруг – CAS принимает такое решение. Похоже на компромисс: отдаем вам столько, а вы нам – столько. Помните, с чего все началось? В легкой атлетике платили, чтобы вытаскивать грязные пробы. За чистоту россиян там отвечал президент из Сенегала и его сын.