Эстонские кикбоксеры триумфально выступили на Кубке мира

На прошлых выходных в столице Венгрии, Будапеште, прошел 24-й Кубок Мира по кикбоксингу среди кадетов и юниоров. В соревновании сильнейших кикбоксеров приняли участие бойцы из 38 стран и 230 клубов. Эстонию представляли два клуба: Таллинский Jyoshinmon (два спортсмена) и Тартуский KLAN (6 спортсменов).

Несмотря на большую конкуренцию, - в каждой весовой категории выступали 10-15 человек - эстонские спортсмены показали прекрасную подготовку и бойцовские качества, неоднократно занимая призовые места. А двум представителям спортивного клуба KLAN, Никите Исопеско и Даниэлю Якобсону, удалось это сделать дважды и подняться на подиум в разных стилях: лайт-контакт и кик-лайт. Третье место в юниорском зачете кик-лайта занял Эрик Станкус. Максим Тараскин сумел одержать победу среди старших кадетов в кик-лайте, а Артем Кичински завоевал серебро в аналогичной дисциплине у юниоров.