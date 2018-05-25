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Эстонские кикбоксеры триумфально выступили на Кубке мира

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Эстонские спортсмены на Кубке мира по кикбоксингу в Венгрии

ФОТО: Александр Попов

Старшие кадеты и юниоры из двух эстонских клубов завоевали семь медалей, в том числе одну золотую, на Кубке мира в Венгрии.

На прошлых выходных  в столице Венгрии, Будапеште, прошел 24-й Кубок Мира по кикбоксингу среди кадетов и юниоров. В соревновании сильнейших кикбоксеров приняли участие бойцы из 38 стран и 230 клубов. Эстонию представляли два клуба: Таллинский Jyoshinmon  (два спортсмена) и Тартуский KLAN (6 спортсменов).

Несмотря на большую конкуренцию, - в каждой весовой категории выступали 10-15 человек - эстонские спортсмены показали прекрасную подготовку и бойцовские качества, неоднократно занимая призовые места. А двум представителям спортивного клуба KLAN, Никите Исопеско и Даниэлю Якобсону, удалось это сделать дважды и подняться на подиум в разных стилях: лайт-контакт и кик-лайт. Третье место в юниорском зачете кик-лайта занял Эрик Станкус. Максим Тараскин сумел одержать победу среди старших кадетов в кик-лайте, а Артем Кичински завоевал серебро в аналогичной дисциплине у юниоров.

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